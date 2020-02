Sonidos Líquidos, entre los mejores festivales sostenibles de España

Sonidos Líquidos está de enhorabuena, y es que acaba de ser seleccionado como finalista TOP10 de los Iberian Festival Awards 2020. El festival, celebrado en La Geria, se encuentra entre los cinco mejores de España en dos categorías: contribución a la sostenibilidad y mejor activación de marca junto a Vinos de Lanzarote. Cabe destacar que Sonidos Líquidos está, así, compitiendo con grandes festivales a nivel nacional. Los galardonados se darán a conocer el próximo 14 de marzo, en una gala que tendrá lugar en el Grande Auditorio de Lisboa.



La nominación de Sonidos Líquidos en la categoría de contribución a la sostenibilidad supone un nuevo reconocimiento a la apuesta realizada por el festival, desde el primer momento, en la protección del medio ambiente. Este comprometido trabajo, que desarrolla junto a la consultora MJC Ambiental, hizo también que el pasado 17 de enero, Sonidos Líquidos lograse el sello A Greener Festival 2019, que certifica a los mejores festivales de Europa en materia de sostenibilidad.

En este sentido, Sonidos Líquidos continuará trabajando durante este 2020 en el desarrollo de más medidas que contribuyan a la defensa de un entorno tan frágil y delicado en Lanzarote, como es La Geria.

Por otra parte, los Vinos de Lanzarote se encuentran entre las mejores activaciones de marca de los Iberian Festival Awards 2020. Sonidos Líquidos es el festival pionero en España en unir la promoción del vino de la Isla con la música pop-rock independiente en directo.

Durante los conciertos, la música se marida con diferentes vinos de la Isla. Además, se promocionan a través del lugar de celebración del gran cierre, el paisaje de viñedos de La Geria; y el de las citas en pequeño formato, Malvasía Volcánica Experience, que se desarrollan en espacios relacionados con este producto, como bodegas, mercados o vinotecas.

Sonidos Líquidos celebrará, en su décima edición, tres conciertos Malvasía Volcánica Experience: el 22 de marzo en Bodegas El Grifo con TéCanela (entradas agotadas), el 19 de abril en la Casa-Museo del Campesino con The Levitants, y el 17 de mayo en la Casa Testeina de la Bodega Vega de Yuco con Robert Jon and The Wreck.

El gran cierre del festival, llamado Malvasía Volcánica Weekend, se celebrará los días 5 y 6 de junio con más de 10 horas de música en directo. Para la jornada del viernes, que tendrá lugar en la Plaza de El Almacén con conciertos gratuitos, ya está confirmada La Habitación Roja. El sábado, en el escenario utópico de La Geria se subirán las mejores bandas nacionales e internacionales, entre las que ya se encuentran Fuel Fandango y León Benavente.