La taula de diàleg s'obrirà aquest mes

El president de Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han mantingut una reunió al Palau de la Generalitat que ha durat al voltant d'una hora i mitja. Els dos presidents s'han compromès a començar la taula de diàleg per abordar el conflicte de Catalunya en aquest mes de febrer. "Hi ha hagut un diàleg honest entre els dos presidents", ha assegurat Sánchez després de la seva reunió.

"La composició de la comissió l’haurem de negociar. Manifest meva voluntat de encapçalar-la. Insisteixo, és una cosa que haurem de parlar, així com l'agenda i l'ordre del dia. Sobre el mediador, aquest serà un diàleg franc. El mediador seran els 47 milions de ciutadans que van a conèixer totes les propostes ".

"El diàleg serà franc i transparent. Anirem a el diàleg amb claredat". "M'agradaria que la Generalitat estigui present en el Consell de política fiscal".

Sánchez: "La llei és la condició però el diàleg és el camí"

"Sento que avui és un dia molt important per a Espanya i Catalunya. És el moment del diàleg i el retrobament". "Necessitem recomençar i reprendre el diàleg en el punt en què els desgreuges van començar a acumular-se. No hi ha una altra via que un diàleg dins de la llei. La llei és la condició però el diàleg és el camí". "El balanç de l'última dècada és ombrívol i lamentable. Ningú ha guanyat i tots hem perdut".

Esperit per abordar el diàleg

"El bé comú i l'interès general seran la guia de el diàleg". "He acudit com a líder d'un govern de coalició progressista. Parlarem en nom de milions de ciutadans i de catalans. Cal reflectir la realitat plural de Catalunya. Només cal el retrobament".

Sánchez ha presentat a Torra una agenda per al retrobament amb diversos eixos: el diàleg polític i regeneració institucional, el finançament autonòmic, la millora de la cooperació, la política social i suport als serveis públics, l'impuls a les infraestructures i el suport davant catàstrofes naturals.

Torra demana que no es generin "falses expectatives"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dijous evitar generar 'falses expectatives' amb la taula de diàleg entre governs, liderada per ell mateix i el president de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que dos equips tècnics s'encarregaran de preparar perquè es reuneixi ja al febrer.

Torra ha subratllat que aquesta taula de diàleg ha d'abordar dues qüestions que estan en 'l'arrel del conflicte polític', i que són, ha dit, l''exercici del dret a l'autodeterminació' i el 'final de la repressió'. El president de la Generalitat ha traslladat a Sánchez, a més, que cal 'reconèixer' als líders independentistes 'presos i exiliats' per intentar trobar una solució política.