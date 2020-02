Suspendido el juicio contra el ex alcalde de Velilla hasta que se pronuncie el TSJ

El juicio contra el ex alcalde de Velilla del Río Carrión (Palencia) y ex diputado provincial del PP, Gonzalo Pérez Ibáñez, se ha suspendido. La vista por presunta prevaricación en la contratación de dos personas, estaba prevista para este lunes en la Audiencia de Palencia. La suspensión se produce porque la sentencia anterior por hechos idénticos que absolvía al político, ha sido recurrida por el PSOE al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Hasta que no se pronuncie el TSJ, el tribunal provincial no actúa.

El propio acusado y su abogada no encuentran explicación a que se le juzgue una segunda vez por los mismos hechos, la contratación de personas en el Ayuntamiento de Velilla de la que ha sido absuelto. Lo atribuyen a un error del juzgado de Cervera de Pisuerga. Recuerda además que en esta ocasión, las dos contrataciones para la Casa de la Juventud de la localidad, sólo concurrieron las dos personas que fueron contratadas. De momento, el proceso en la Audiencia se paraliza a la espera de que se pronuncie el TSJ sobre la sentencia absolutoria.