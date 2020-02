Jornada de transición para el Club Soria Baloncesto

El Club Soria Baloncesto ha vivido una jornada de ‘impás’ tras su histórico triunfo en categoría absoluta la pasada semana jugando con corazón con su buque insignia en Palencia aunque sin recompensa y esperando la fase de eliminatorias con su cantera entre la que destacan sus equipos masculinos A, los de segundo año, que se han clasificado conjuntamente para disputar esos cruces marcando otro hito del baloncesto soriano. Los femeninos, por su parte, han crecido mucho esta temporada y pronto las veremos en idéntica tesitura.

El sábado 8, en Soria, los femeninos inauguraron la 14ª y última Jornada de la Competición Autonómica Regular con tres partidos muy disputados. El CSB Infantil, quinto clasificado, se llevó un chasco importante tras perder por un solo punto, 61-62, contra un Babieca al que le hizo una primera parte para enmarcar con 40 puntos para luego ir perdiendo fuelle en un tercer cuarto un tanto loco que metió en el partido a las burgalesas a las que terminó sonriéndoles la suerte en un último cuarto de infarto (15-16). El CSB Cadete, también quinto, sí consiguió ganar con claridad por 58-47 al Babieca, con el apoyo de las infantiles cubriendo a sus jugadoras lesionadas, en un partido bueno y con acierto en el que la inspiración extra en el segundo y último cuartos decantó el partido del lado soriano. Finalmente, el CSB Junior, que termina cuarto, perdió por 37-48 por culpa de una mala primera parte en la que su indefinición tanto en ataque como en defensa permitió al CDU Cigales- TGT Castilla ganar una ventaja que resultaría luego imposible de enjugar en una segunda mitad en la que las chicas del CSB se pusieron las pilas demasiado tarde.

El mismo sábado, pero en Palencia, el CSB Soria Ciudad del Deporte perdía por 87-64, en la 4ª Jornada de la Liga de Primera División, ante un CB Venta de Baños OK Hoteles al que jugaron de tú a tú durante los primeros tres cuartos pero que en el definitivo supo imponerse tanto por dentro, con un gran rebote ofensivo, como por fuera, con una gran anotación desde la línea de 6,75, que deshizo el gran partido realizado hasta entonces por los sorianos.

Los masculinos A, en Burgos, cerraban su preparación para los cruces contra un CB Tizona que, en categoría Infantil, no pudo hacer nada ante un CSB, líder imbatido, que se llevó el partido por 56-77 firmando una tarjeta histórica: menos puntos encajados y máximos anotadores con más de 1.000 puntos. A continuación, el CSB Cadete, segundo clasificado, viajó lastrado por las bajas aunque se esforzó no obstante por estar siempre dentro del partido haciendo tablas al descanso para luego, en la segunda mitad, atascarse contra la zona local perdiendo punch e iniciativa para caer por 64-39. El último partido del sábado lo disputó un CSB Junior Fertilizantes Actyva, que acaba tercero, que viajó también lastrado por numerosas bajas por lo que no pudo apretar en un partido en el que siempre fue a remolque y que acabó perdiendo por 71-56.

La jornada y la Liga Regular concluían este domingo 9, en el San Andrés, con los masculinos B que recibían a un Basket Pisones que, en categoría infantil, imponía su físico abrumador sin que el CSB Infantil B pudiera hacer nada para contrarrestarlo cayendo por 22-72 mientras que el CSB Cadete B estuvo a punto de dar la sorpresa con presión, robo y carrera para imponerse al descanso por 33-26 aunque luego los colegiados cortaron con contundencia en la segunda parte con el juego soriano con tres faltas antideportivas y una controvertida técnica a falta de 30 segundos y 2 abajo con posesión para el CSB que supuso un punto adicional para los visitantes y la posesión con la que mataron el partido por 53-57. Grandísima temporada regular para el CSB.