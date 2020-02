Ribera atribuye la situación del Mar Menor al 'modelo de desarrollo' del PP de hace 30 años

La vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha atribuido la situación actual del Mar Menor en Murcia al 'modelo de desarrollo' que aplicó el PP hace 30 años.

Así lo ha expresado Ribera este martes en respuesta a la pregunta formulada por el senador del PP, Francisco Bernabé, que ha preguntado a la vicepresidenta sobre cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo en el Mar Menor, tras los tres episodios de lluvias torrenciales, inundaciones y arrastres de lodos sufridos desde el mes de septiembre de 2019.

'Tenemos la obligación de trabajar con el Gobierno autonómico de Murcia sobre actuaciones integrales del Mar Menor, pero no se confunda usted, lo que hemos vivido con estos tres horrorosos episodios este año ha hecho aflorar un problema mucho más profundo, que es el agotamiento de un modelo de desarrollo que genera problemas muy serios', ha iniciado su intervención Ribera, que le ha recriminado que 'llega 30 años tarde'.

Según ha indicado, fue el PSOE quien 'consciente' de las limitaciones de los impactos de amenaza que representaba el modelo de desarrollo que 'por aquel momento despuntaba en el Mar Menor y en La Manga', aprobó la Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor. Según ha añadido, esta Ley contó con el rechazo del PP, que 'no paró' hasta derogarla más tarde.

No obstante, el senador ha insistido en su turno de réplica en que 'el gran problema de fondo' del Mar Menor es que recibe agua dulce cargada de nitratos. Tal y como ha comentado a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, la Ley de Aguas recoge que las aguas superficiales y sus cauces, así como las aguas subterráneas, conforman el dominio público hidráulico y, por tanto, son competencia del Estado. Además, ha destacado que según la Ley de Costas, el mar territorial, las playas y las albuferas también son competencia estatal y no autonómica.

Francisco Bernabé también ha reprochado a Ribera que el Gobierno no permita a Murcia suscribir el préstamo preconcedido por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), de 320 millones de euros, para paliar los daños en la zona. 'No admitimos la excusa del déficit, estamos infrafinanciados', ha lamentado Bernabé Pérez, que ha advertido de que el estado del Mar Menor es 'crítico'.

Sobre el BEI, Ribera ha apuntado que para recibir un préstamo de este tipo el Gobierno regional tiene que trabajar ante los escenarios de déficit y teniendo en cuenta la capacidad que tiene el Estado a través del Ministerio de Hacienda. 'Esta noticia no nos ha llegado', ha respondido, para recordar que hasta el momento se han previsto actuaciones por parte del Gobierno por valor de 4,6 millones de euros en la zona.

"Hasta que no haya soluciones integrales y estructurales de fondo con respecto a los vertidos, al tipo de agricultura y a la implicación del Gobierno autonómico, va a ser muy difícil acometer con seriedad algo para lo que no sirven parches, fotos, porque si no, tenemos caldo verde, sopa verde, lamentablemente por mucho tiempo", ha concluido Ribera.