La suerte le da la espalda al Jimbee y se queda fuera de la 'final four' de Copa del Rey

No pudo ser. La suerte no acompañó a un Jimbee que se queda con la miel en los labios y a las puertas de la 'final four' de Copa del Rey. Los cartageneros generaron muchísimas ocasiones, muchas más que su rival, pero se toparon con un inconmensurable Gozi bajo palos. Los jienenses aprovecharon las suyas y decidieron el partido por detalles, en un penalti y una jugada personal. En el tramo final el Jimbee falló un doble penalti y estrelló un balón en la madera.

Desde el primer minuto el Jimbee demostró que iba a por el partido y no se dejó amedrentar por el ambientazo de La Salobreja. El Jimbee fue mejor durante la primera mitad y tuvo sobradas ocasiones de hacer gol. Franklin, Eka, Mellado... las ocasiones llegaron una tras otra pero se topaban con el guardameta andaluz. El Jimbee controló el partido durante este primer periodo, salvo en algunos momentos en que el partido se tornó de ida y vuelta.

El gol que se resistió en la primera mitad no tardó más que unos segundos en llegar en la segunda. Attos, con un disparo lejano, adelantaba a los visitantes y ponía el partido de cara. Poco le duró la alegría ya que minutos después una mano de Eka en el área provocaba un penalti que Carlitos convertía en el empate.

Lo siguió intentando el Jimbee aunque el gol le afectó pisológicamente y no jugó con tanta frescura como en los minutos anteriores. En una jugada individual, Dani Martín hacía el segundo y decantaba la balanza hacia los de casa con diez minutos aún por jugarse.

Los últimos minutos de partido fueron un intento a la desesperada del Jimbee por lograr llegar a la prórroga. Solano falló un doble penalti y al poco se retiraba lesionado, previsiblemente con un esguince de tobillo. Apostó Marcio por poner portero jugador y, en el último minuto, estuvo a punto de llegar el empate en un disparo de Juanpi que se estrelló en la madera. No fue así y el Jimbee se queda fuera de la lucha por el título.