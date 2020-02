El PSOE de Cartagena denuncia el engaño que son para el municipio los presupuestos regionales

La diputada regional, Carmina Fernández ha manifestado que "el Gobierno Regional vuelve a engañar a todos los vecinos de Cartagena promoviendo unos presupuestos que no solucionan los problemas del municipio y omiten actuaciones trascendentales para mejorar la vida de todos habitantes de Cartagena descendiendo en 3.523 euros respecto a los de 2019 y bajando la inversión en el municipio en más de 1,4 millones de euros".

"La inversión por cada mil habitantes en el municipio de Cartagena disminuye hasta los 4,28 euros mientras que ciudades como Murcia, que tiene más del doble de inversión (8,85euros por cada mil habitantes), y Lorca (7,61 euros por cada mil habitantes) están por encima considerablemente respecto a Cartagena".

"No se destina ni un solo euro para la aplicación de la 'Ley del Rosell' por lo que nuevamente el Partido Popular, con el silencio cómplice de Ciudadanos, incumplirá el mandato de la Asamblea Regional".

El PSOE de Cartagena afirma también que "no aparece una partida específica para poner en marcha el servicio de hemodinámica del Hospital Santa Lucía 24 horas al día, 365 días al año, por lo que mucho nos tememos que o no habrá o en el mejor de los casos será insuficiente, provocando que los vecinos y vecinas de Cartagena tengan mayor riesgo de no superar un episodio cardíaco de lunes a viernes a partir de las 15:00 y los fines de semana, al ser castigados a tener que desplazarse a 50 kilómetros del municipio".

En definitiva, el PSOE considera que "estos presupuestos regionales del Partido Popular con la connivencia de Ciudadanos y el marcado sesgo de la extrema derecha de VOX, ni solucionan los problemas del municipio, son peores que en 2019 y además engañan a todos los ciudadanos de Cartagena".