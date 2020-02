Las desgracias no vienen solas

Que verdad es, solas nunca, siempre acompañadas y seguidas y precisamente es lo que le está pasando a Mamen Sánchez; en menos de un año, la Justicia ha ido 4 veces en su contra, vuelven los impagos al Ayuntamiento, los datos del paro mejor no mirarlos y el Turismo, AY el turismo! el aeropuerto hace aguas y no precisamente por las lluvias, sino porque hemos bajado 9 puntos con respecto al año pasado y aerolíneas que tenían previsto operar en la ciudad a partir de marzo nos dicen bye, bye, y para rematar la 'pataíta' el tan ansiado Festival Flamenco en 'cuarentena' por el coronavirus dichoso...

No sé que analgésico tomará esta mujer, alguno seguro, no creo que tenga la sangre fría y la conciencia limpia para no tener dolores de cabeza con el estado de la ciudad. Que la Justicia vaya en tu contra tantas veces y en tan poco tiempo sólo nos confirma que las cosas no se han gestionado bien, consciente o inconscientemente, como es el caso de urbanización del Polígono del Portal, perder 4Millones de Euros porque el proyecto no tenía tu color político es de una inoperancia total, atentar contra los intereses de tu ciudad te convierten en una irresponsable.