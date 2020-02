LA FIRMA DE JOSÉ IBARRA BASTIDA

POR UNA CARTAGENA CON VIDA

Emitido en Hoy por Hoy Cartagena de la cadena SER el 17/02/2020

Se mueven cosas en la ciudad. Y personas. Ha brotado de las redes una iniciativa que no sé si durará mucho, pero que deja claro que hay un cierto descontento ciudadano que busca una vía para expresarse. Una plataforma denominada “Por una Cartagena con Vida” ha brotado en Facebook y en dos días supera los 7000 miembros adheridos. Esta espontaneidad, ya se sabe, lo mismo se agiganta que se desinfla, hay que esperar. Pero un montón de gente ha dicho “basta”, porque ven que el casco antiguo de Cartagena, que había renacido tras décadas de desidia y abandono, vuelve a estar en riesgo de degradarse.

¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que muchas personas se han hartado de que hayan podido más unos cuantos vecinos que se quejan por el ruido en su calle que el interés de la mayoría de la ciudadanía por contar con plazas y calles vivas en las que haya actos culturales y de ocio que le den vida a la ciudad. Hace más de un año, la denuncia de un vecino de la Plaza de San Francisco acabó nada menos que con los conciertos que La Mar de Músicas daba allí todos los veranos. Por el mismo tipo de denuncias han desaparecido de allí las Cruces de Mayo o el Festival de Folk. Pues nada, qué bien: eso es lo que quieren esos vecinos del centro, el silencio. Pues silencio tendrán. Acabarán por cerrar todos los locales de ocio y restauración que por allí hay, y aquí paz y después gloria. O no: después volverá lo que había antes en el centro: silencio y calles desiertas; silencio y negocios cerrados; silencio y abandono ciudadano, silencio y drogas, delincuencia y prostitución. ¿De verdad prefieren eso los vecinos del centro de Cartagena? Por el amor de Dios: tres o cuatro noches de música en verano, un fin de semana suelto aquí o allá con un poco de fiesta y ruido, ¿merecen esa tajante decisión de prohibirlo todo y no celebrar nada? No se libra ni el carnaval, parece. Y qué curioso: no hay denuncias contra la Semana Santa: ¿acaso no se forma bullicio allí también durante diez días? Ah, con eso no se atreven. No me imagino yo al Ayuntamiento de Pamplona o al Ayuntamiento de Valencia prohibiendo los sanfermines o las Fallas por los ruidos. Pero aquí nos lo cargamos todo nosotros solos.

Pienso que no debería eliminarse ni la Semana Santa, ni el Carnaval, ni las Cruces de Mayo, ni el festival de folk ni la Mar de Músicas ni nada que de vida a Cartagena en esas calles. Si sucede eso, volveremos a ver morir el centro de la ciudad y nos largaremos a otros sitios a divertirnos, como hacíamos en los años noventa. Qué curioso: algo que sale mal aquí y no le podremos echar la culpa a Murcia. Esto es un tema de cartageneros contra cartageneros. Somos especialistas en pegarnos tiros en los pies.

Y, por si fuera poco, también por el tema de los ruidos, han cerrado dos bares de música en Cartagena en las últimas semanas: el Mr. Witt y el Pikú. Acabaría diciendo eso de “que siga la juerga”, pero me parece que va a ser imposible a este paso. A ver si esa plataforma recién nacida es capaz de revertir esta situación. No queremos una ciudad triste. Queremos una ciudad con vida.