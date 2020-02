Presupuestos para Cartagena

Firma: Santiago del Álamo Morales CADENA SER 11/02/2019

Buenas tardes, Cartagena.

Ya andamos de nuevo con los presupuestos de nuestra enquistada comunidad; cartas a los reyes magos, intenciones,mucho papel y si cabe más sonrisas pero de realidad, de eso, nada. Por ahora se está dando turno a la comparecencias por donde ya han pasado algunos consejeros, entre ellos Díaz de Revenga quien resuelto de nuevo en la inventiva sobre el Mar Menor ahora se le ha ocurrido denominarlo , entiendo en un intento de descafeinar el tremendo daño que están causando, como “Crisis de paisaje” Un absorto Mar Menor que no posee otro nombre que ECOCIDIO, destrucción del medio, del Campo de Cartagena y por ende de la laguna salada. Para no mentirles, les podría decir que aún no me ha dado tiempo a revisar los presupuestos en profundidad y por tanto no poseo criterio para opinar sobre ellos pero. Creanme ; no hace falta profundizar en el dato para saber que todo es una absoluta irresponsabilidad.

En los últimos 8 años se han presupuestado para Cartagena cerca de 14 millones de euros para inversiones y gastos varios, ¿Saben cuantos han ejecutado de todo este montante? poco más de un millón; y ahora se preguntarán ¿Y qué es lo que se dejaron en el tintero? Me faltaría firma, tinta y tiempo para nombrarles todo lo que se quedó por el camino y solo centrándome en lo que respecta a Cartagena,les acerco algunos ejemplos; El colegio de la Aljorra, el MURAM, el Cine Central, la rotonda de acceso a la Vaguada, la casa del niño, la ZAL en para la que llevan años presupuestando millones pero que no ha recibido aún ni 100.000 euros, el AVE, el soterramiento y su reforma de estación, diversas unidades sanitarias de primera necesidad, un Rosell con LEY pero sin un duro, la prometida escuela de enfermería,retirada de amianto,...Eso sí, los cargos de dirección, esos que se incrementaron en un 33% , esos sí cobrarán.Un montante que aumentó en un 1,18 millones de los 4,5 a los 5,68.En estos asuntos el presupuesto nunca retrocede, siempre hay pasta y si no continuamos echando leña a la deuda pública o retrasamos los pagos a proveedores;pymes y autónomos.Y si nos interviene el estado por estos desequilibrios que no nos permite la Ley de estabilidad presupuestaria, pues que nos intervenga. Les diremos a la plebe con cara de "enfadaos" que el PSOE nos tiene manía, que son malos malísimos, que la gente sobre eso de las leyes no se entera que van a saber que hasta esta la ley en concreto la creoel mismísimo Montero con Rajoy!

En fín , hago uso de la sátira y la ironía pero gracia poca.

Y llegados a este punto no se preguntan ustedes ¿Y si ese dinero de estas estructuras políticas, parlamentos sobre dimensionados, que recitan de vez en cuando alguna ley que ni tan siquiera pueden aplicar por falta de economía real...?¿ Ese dinero de presupuestos que llegan a finales de año sin ejecutar ni en un 40% , presupuestos que se podrían considerar negligentes y propagandísticos que solo engañan año tras año al ciudadano…? ¿Y si ese dinero nos lo ahorráramos y se empleará en economía real?

Llevamos años engañados sistematicamente por estructuras políticas que no solo no tienen capacidad de invertir un euro en básicos como sanidad, educación… sino que no tienen capacidad económica para sostener el gasto que ya a día de hoy generan sus propias regulaciones y estamentos y por si fuera poco, en un acto de negligencia institucional llegan a incrementar aún más la deuda pública con aumentos de más cargos políticos.

Estamos llegando a un vértice muy peligroso en el que las palabras vacías ya no encuentran sustento, tampoco las mentiras políticas, tampoco sus presupuestos .

Siempre con ganas de añadir algo más y evitar los peros, por hoy se despide este humilde cartagenero. Buenas tardes, trimilenaria.