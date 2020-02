Una madre denuncia el incumplimiento del pin parental en una visita de López Miras a un centro educativo

Durante la visita del presidente autonómico, Fernando López Miras, al Centro Integrado de Formación Carlos III, una mujer, María Martínez Conesa, madre de una alumna del centro, ha denunciado el incumplimiento del pin parental en la visita del presidente al centro educativo.

Indica que no se le había notificado dicha visita, que no se ha explicado el motivo de la misma y que por tanto no autorizaba a que esta permaneciese en el centro durante la visita de López Miras, haciendo uso de dicho pin parental e indicaba estar estudiando tomar medidas administrativas o legales

Martínez también se quejaba también de la retirada de la discapacidad del 34% de su hija de 19 años, por hidrocefalia, al considerar un psicólogo del IMAS que su cerebro había "madurado del todo". Como protesta, les ha entregado una carta tanto al presidente como a la consejera de Educación, Esperanza Moreno.

López Miras ha aceptado dicha carta de manos de Martínez aunque cree que dicha autorización "no procede" ya que la chica tiene más de 18 años y que él no iba a tener "ningún tipo de contacto con los alumnos". Opina que las protestas van enfocadas hacia la retirada de la discapacidad de su hija, más que hacia el propio pin parental.

Martínez denuncia también acoso hacia su hija por parte de sus compañeros tanto en persona como a través de Whatsapp tras la decisión de marcharse del centro durante la visita de López Miras.