La ADLE, una ayuda para el empleo de Cartagena

Firma: Santiago del Álamo Morales CADENA SER 18/02/2019

Buenas tardes, Cartagena.

1997 , ese es el año en el que nace en Cartagena un entidad que después de tres décadas y entrando en la cuarta, solo ha hecho bien en la ciudad. Me refiero a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena. Como coordinador de proyectos en el Centro de Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena , hablar de la ADLE es como hablar de compañeros. Si lo hago como un ciudadano más , solo cabría hablar de agradecimiento.

Por si no lo saben, en esta entidad desde hace ya largo se dedican a la aplicación de las políticas de empleo y la promoción económica local en el territorio comarcal y regional. Fines que desarrollan a través de vehículos propios como la estupenda agenda de colocación gratuita o múltiples cursos de formación para desempleados y ocupados siendo soporte transversal para el resto de concejalías en multiples materias, ya sea en proyectos nacionales como europeos, y en esto último ya se lo garantizo yo, son como la navaja suiza del ayuntamiento, pura versatilidad que les hace valer para todo!

En unos tiempo tan oscuros para nuestra ciudad con datos de desempleo que minoran con demasiada moderación, despoblación,... en los que se reclama inversión ,apuesta institucional y estrategia, la ADLE marca la ruta, el camino a seguir de manera excepcional. Y por si fuera poco, también trabajan líneas de creación de empresa faciilitando el apoyo necesario para que esa idea que muchas veces ilumina nuestra mente sea capaz de convertirse en una empresa sostenible y rentable, y por ende, en una fuente de empleo para la ciudad y comarca. Su verdadero objetivo y razón de ser.

Les podría hablar de métricas, datos, empresas creadas y desempleados atendidos…¿Pero para que? Ya les adelanto, todas positivas y es que a mi me gusta más centrarme en las personas, en quienes están detrás del letrero, en sus valores, ética y sobre todo visión cuando se trata de dirigir entes con excelsa responsabilidad como las que hoy nos trae al caso, y de eso, de eso se encierra mucho a día de hoy en la calle caridad N° 1, en la serrreta de toda la vida. Allí , a todo ciudadano y radioyente que se preste,tal y como en sus inicios - con un única diferencia, hoy ya cuentan con 23 años de experiencia a sus espaldas- le ayudarán , guiarán, formarán en la valiente decisión tomada de emprender un negocio, reciclarse y /o buscar un empleo, y si no pudieran ayudaros, con la humildad que caracteriza al buen servidor público os recomendarán con la mejor de las intenciones a otros colaboradores que trabajamos en este berenjenal que es el mundo del emprendimiento y la innovación como el CEEIC,la OTRI, Centros Tecnologícos,... Sí , les acabo de hablar de colaborar, sí, es lo que he dicho, suena a divino valor en un mundo actual tan competitivo en el que algunos creen poder medrar sacando el codo sin escrúpulos, pero en la ADLE es el valor que quiero remarcar con más ímpetu; siempre está ahí seas un emprendedor, un desempleado o un colaborador. Enhorabuena a mis queridos compañero de la ADLE por su labor, a Pencho que los dirige con gran atino, y a todos , incluidos mis otros compañeros, los de SER Cartagena, que hoy aciertan en sus retrasnsmisión desde su sede...un fuerte saludo!!

Siempre con ganas de añadir algo más y evitar los peros, por hoy se despide este humilde cartagenero. Buenas tardes, trimilenaria.