Los empresarios del Polígono de Los Camachos culpan a López Miras del retraso en la construcción de la ZAL

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Camachos, Antonio Bentancort, ha vertido hoy duras críticas contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, por incumplir la promesa de poner en marcha la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena. Lo considera "un despropósito" y cree que el presidnete es "el máximo responsable" de que el proyecto no salga adelante. Denuncia que hace ya tres años que les aseguró que el proyecto estaba en marcha y que estaban todos los pasos dados. El presidente de la Asociación añade que los empresarios se sienten "ninguneados y engañados porque no cumplen nada".

El empresario insiste en que por ley no pueden construirse dos zonas de actividades logísticas que no disten al menos 80 kilómetros entre ellas, “algo que nos parece lógico y que no lo decimos nosotros sino las directrices europeas”. Por ello, recuerda que “los empresarios de Los Camachos no estamos en contra de una ZAL en Murcia, pero consideramos que la nuestra es de vital importancia ya que estamos al lado del puerto, del aeropuerto y de la vía férrea”.

Betancourt quiere mantener un encuentro con la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, para pedirle que “se comprometa a poner en marcha los 9 kilómetros ferroviarios que conectarían con el polígono, y que son muy necesarios para poder trazar un eje tren-puerto”. “Se trata de impedir lo que actualmente está ocurriendo y es que estén saliendo más contenedores desde Murcia que desde Cartagena”, añadió.