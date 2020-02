El concejal no adscrito presenta una moción para fomentar "el juego limpio" en el deporte base ilicitano

El concejal no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, presentará una moción en el próximo pleno para fomentar "el juego limpio" y los comportamientos positivos en el deporte base ilicitano con el objetivo de potenciar el respeto y los valores del deporte tanto de deportistas como de entrenadores y público.

García-Ontiveros ha propuesto que se instauren charlas todos los inicios de temporada entre los clubes y escuelas deportivas municipales, así como formar a monitores, árbitros y personal deportivo sobre cómo actuar en situaciones violentas y cómo difundir el juego limpio entre los menores.

También solicita que se estudie la posibilidad de crear un premio que se otorgará al final de la temporada a la afición más respetuosa con los valores deportivos y al club más respetuoso con esos mismos valores.

El concejal no adscrito ha asegurado que el deporte base conlleva un gran poder socializador. Sin embargo, García-Ontiveros ha resaltado que en la actualidad, se considera la victoria como el único fin e inculca expectativas muy elevadas sobre los menores, que no siempre tienen la capacidad de asimilarlas bien y ello motiva que no siempre los comportamientos en el terreno de juego sean los más adecuados.