LA FIRMA DE JOSÉ IBARRA BASTIDA

Emitido en Hoy por Hoy Cartagena de la cadena SER el 24/02/2020

OTRA DESLOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN CARTAGENA

La multinacional SABIC ha anunciado la semana pasada el cierre de una de las cuatro plantas de fabricación de plástico industrial que la empresa tiene en el complejo de La Aljorra. Mantiene abiertas la Lexan 1, Lexan 2 y Compounding, cerrando precisamente la más moderna de las cuatro, la planta HPP, que sólo llevaba 10 años funcionando y que fabricaba un tipo de plástico, el Ultem, que no ha tenido éxito industrial, eso dicen, y por eso hay que clausurarla y mandar al paro a nada menos que 95 trabajadores y trabajadoras del total de 750 que trabajan en SABIC Cartagena. Esa es la versión oficial: que ese tipo de plástico no ha tenido éxito comercial y que por ello se ven abocados a cerrar la planta.

Pero las personas que trabajan en la planta de SABIC en Cartagena no son tontas y saben que lo que realmente está sucediendo es una clásica deslocalización industrial pura y dura: los dueños de la empresa, que están en la lejana Arabia Saudí, han decidido quitar una fábrica de aquí y ponerla allá y ahora el ultem no se fabricará en la planta de Cartagena y se seguirá produciendo en sendas plantas que la multinacional tiene en Estados Unidos y en Singapur en donde, qué casualidad, ese plástico fabricado sí que tendrá salida comercial.

En Cartagena, por desgracia, sabemos mucho de esto: inversores que desinvierten, expedientes de regulación de empleo, primero temporales, luego de extinción de contrato, promesas incumplidas, trabajadores estafados y en el paro, políticos inoperantes… Ya nos pasó en la reconversión industrial de los 90 y no quisiera pensar que volvemos a las andadas.

Y nuestros políticos, tanto los locales como los regionales, en los años 90 y ahora, pues no saben dar respuesta a estas situaciones. Resulta que la alcaldesa exsocialista y el consejero de Industria del Partido Popular se han lanzado, antes siquiera de escuchar a los trabajadores, a asumir de forma acrítica la tesis de la multinacional y le han comprado el argumento. No van a luchar contra la medida de cierre y despidos, que ya la dan por hecha; no han lanzado ni una crítica a la multinacional ni se les ha ocurrido intervenir o presionar contra la misma. Lo único que han lanzado es una promesa de recolocaciones externas al personal excedente sin luchar ni un minuto contra los despidos. Y eso no es lo que necesitan esos trabajadores.

Lo que deberían haber hecho es: primero, escuchar al Comité de Empresa, compuesto por 6 sindicatos distintos, y ponerse de su lado en la negociación del ERE, que se prevé dura; y segundo, hacer suya la reivindicación de que los 95 trabajadores de la planta a cerrar se recoloquen dentro de alguna de las otras tres plantas de SABIC y no en otras empresas peores perdiendo derechos y condiciones de trabajo. Es posible hacerlo: no estamos ante una empresa en crisis, no estamos ante una compañía con pérdidas o con deudas o con asfixia financiera. SABIC es una empresa que pertenece a ARAMCO, una rica multinacional saudí que bien puede emplear el beneficio obtenido en estos últimos 25 años en Cartagena en recolocar a esos 95 trabajadores dentro de la empresa y no fuera de ella. Eso es lo primero que deberían haber planteado nuestros políticos, y no asumir de buenas a primeras esa deslocalización industrial y ahorrarle costes a una empresa que no ha hecho las cosas bien con su plantilla. Han faltado reflejos o capacidad política. A tiempo están de corregir. Repasen, repasen lo que pasó en la reconversión industrial de los 90 en Cartagena y no repitan los errores que aquellos inoperantes políticos cometieron, no sea que les vaya a pasar a ellos lo mismo.