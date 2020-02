Gómez: "Se han ampliado las zonas de riesgo y tenemos que estar atentos"

La consellera de Salud, Patricia Gómez ha destacado al finalizar el encuentro que ha reunido a todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, la coordinación y consenso existente, a la hora de acordar medidas en relación con el coronavirus.

Gómez ha participado esta tarde en la reunión, en la que se ha acordado no viajar a la zonas con riesgo de contagio si no es necesario y se ha decidido de momento no restringir la entrada de viajeros a España, entre otras medidas.

"Hay que estar alerta", dice Gómez, quien también, no obstante, lanza un mensaje de tranquilidad, porque "las cosas, se están haciendo muy bien".

Las novedades abordadas en la reunión han sido sobre la extensión de las zonas de riesgo, porque además de China figura como segundo foco Corea del Sur, el tercero es Irán y se añade Italia, aunque únicamente en cuatro zonas del país. También hay casos de transmisión comunitaria en Singapur y Japón.

La consellera ha indicado que en España la situación es de primera fase, de contención, con casos aislados que son secundarios o terciarios, pero no transmitidos de persona a persona en el país. Ante cualquier síntoma, la consellera recuerda que hay que llamar al 061.