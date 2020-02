Cuchillería Palencia obligada a buscar un nuevo local para seguir con su actividad

Sorpresa tanto para el propietario del edificio como para los comerciantes del número 9 de la calle Barrio y Mier de la capital palentina ante la declaración de ruina por parte del Ayuntamiento del inmueble y la necesidad de abandonarlo, de hecho la panadería Miel ya ha dejado de funcionar, no así la Cuchillería Palencia que tiene contrato de alquiler hasta el próximo mes de julio y se encuentra sin saber qué hacer para continuar con su actividad. De hecho la resolución emitida por el consistorio recoge como primer punto el desalojo inmediato del edificio y los bajos algo que no comprenden ya que hace dos años pasó la Inspección Técnica de Edificios.

Francisco Javier Pascual, propietario de Cuchillería Palencia, se encuentra sin saber a qué atenerse, su contrato de alquiler está en vigor hasta el próximo mes de julio y no cree que la parte de los locales estén en mal estado, no les dan ninguna opción ya que la única posibilidad pasa por trasladarse a otro local para continuar con su actividad. Peor parados se encuentran sus vecinos de la panadería que ya no pueden ejercer su actividad y encontrar un local para instalar un nuevo obrador no parece sencillo a priori. Lamentan haberse enterado por la prensa de esta declaración de ruina que obliga, además de desalojar el inmueble a vallar la fachada para desviar el tráfico de personas y del tráfico rodado. Una situación que complica su futuro.