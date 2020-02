El pasado 21 de febrero, la cuenta oficial de Twitter de la Subdelegación del Gobierno de Segovia, retuiteó varios mensajes de la cuenta oficial del PSOE, publicitando diversa información a favor del PSOE, por un lado, y por otro lado, con algunos contenidos contra cargos del PP.

Por este motivo, el Partido Popular de Segovia califica de “vergonzoso” que el PSOE utilice las redes sociales de las administraciones públicas para uso partidista y “sin ningún tipo de decoro o saber estar”.

El PP ha manifestado su “indignación por el uso torticero, partidista y sectario que hace el Gobierno del PSOE de Sánchez de los medios del Estado para vender al PSOE y atacar al PP”.

Al Partido Popular de Segovia le parece muy grave que se utilicen las administraciones públicas “como cortijos del PSOE, sin diferenciar qué es el partido y qué es la propia institución”, y por este motivo, sus parlamentarios nacionales, tanto en el Congreso, como en el Senado, van a plantear varias preguntas para que sea el propio Gobierno, responsable de la gestión en la Subdelegación, el que explique esta situación.

“Creemos que una vez que se asume un cargo institucional se debe gobernar para todos y no para unos pocos, y no se pueden utilizar los medios públicos, como son las redes sociales, con un fin partidista, porque entendemos que este canal sólo debe dar información de lo que a los ciudadanos les interesa y de servicios público, y no de lo que al PSOE le interesa”, concluyen desde el Partido Popular