Hamsik al 'Què t'hi Jugues!': "És bonic que Messi jugui a la casa de Maradona, a Nàpols el futbol és religió"

Marek Hamsik va ser jugador del Nàpols del 2007 al 2019 i en va ser capità durant 8 temporades. El jugador eslovac és el màxim golejador de la història del club italià i també és el jugador que ha disputat més partits. Hamsik juga ara al Dalian, a la Xina, a les ordres de Rafa Benítez. A les portes del Nàpols-Barça dels vuitens de final de la Champions League hem parlat amb ell al ‘Què t’hi Jugues!’ de SER Catalunya.

“Serà segur un gran partit pel Nàpols, s’enfronten a un dels millors equips del món. Serà un repte bonic”, ha afirmat. Hamsik ha dit al ‘Què t’hi Jugues’ que creu que el Barça és favorit en el duel contra l’equip italià. “És un equip que és candidat a guanyar la Champions, per tant, el veig amb avantatge. Però crec que el Nàpols, pel fet de jugar a casa, segur que li pot posar problemes”. El futbolista ha destacat també que “pot ser que el Barça no estigui jugant al millor nivell d’altres anys”, però tot i això creu que “el Barça sempre és el Barça i té jugadors que et poden decidir un partit”.

De fet, Hamsik es declara admirador de l’estil Barça: “és un plaer jugar a l’estil Barça, nosaltres vam fer-ho a Nàpols durant tres anys amb Sarri i em vaig divertir molt. Jugar aquest tipus de futbol, a mi, m’encanta”. Preguntat per quin és el migcampista dels últims anys que més li ha agradat del Barça, el futbolista eslovac ha dit que aquest és Iniesta. “És un migcampista molt complet. M’agradava molt veure’l jugar”, ha dit.

Hamsik també ha explicat a SER Catalunya les dificultats de jugar a l’estadi del Nàpols. “Per tots els equips grans és molt difícil jugar a San Paolo perquè l’estadi estarà ple. Tothom animarà fort i amb ells és com jugar amb dotze per l’equip. És molt especial”, ha explicat el jugador eslovac, qui també ha parlat sobre la importància que té el futbol per la ciutat. “Per Nàpols el futbol és una religió. Per totes les generacions: des dels nens més petits fins a les generacions més grans. Tota la ciutat viu només pel futbol”.

El jugador eslovac és el màxim golejador de la història del Nàpols i el jugador que més partits ha disputat. “Sento que he contribuït a una part de la història del club. N’estic molt content i orgullós, sempre serà casa meva”, ha dit el futbolista. De fet, durant la seva etapa al club Partenopeu, Hamsik va superar el rècord de gols que tenia Maradona, un futbolista molt estimat a la ciutat italiana. “A Nàpols tothom et diu que Maradona és un Déu per la ciutat, que no s’oblidarà mai. És un símbol, i serà sempre el número 1 pels tifosi del Nàpols”. Leo Messi jugarà per primera vegada a la història a San Paolo en el Nàpols-Barça. “És bonic que Messi jugui a la casa de Maradona. Dos argentins, dos símbols i segur que només per això l’estadi ja estarà ple”, ha afirmat.