El secreto de San Fernando

LA FIRMA DE NAZARENA BALAGUER 26/11/2020

Hay un balcón en la calle San Fernando que debe ser a estas alturas uno de los rincones típicos más fotografiados de Cartagena, el botín secreto, original, fuera de ruta que los guiris no se cansan nunca de grabar. No es antiguo, ni siquiera destaca por bonito, ni parece tener valor alguno. Está en un edificio que hace esquina, ya con años, setentero, del mismo estilo de esas construcciones que fotografió hace décadas, en la primera línea de playa de Los Nietos, el enorme fotógrafo Bernard Plossu.

Cualquier turista al uso lleva dentro de sí un corazoncito de viajero en busca de su personal descubrimiento al margen de recorridos con horario y sin salirse del trayecto, con el tiempo justo para intuir un poco más. Para cazar a golpe de click una emoción. De este balcón de la calle San Fernando cuelgan banderas de la Unión Jack, piratas, españolas, brasileñas, jamaicanas, con macetas cuidadas de brillante tiesto rojo. Es un alegre caos de rarísima armonía, que se asoma a unas escaleras donde los gatos adoran el sol de las doce, tripa arriba, mientras un matrimonio jubilado que solo estará en Cartagena unas horas toma fotos con su móvil, primero a la simpar terraza engalanada como para una fiesta rastafari, después a los mininos que posan para la cámara con porte de faraón.

La calle San Fernando es una especie de milagro que de día resiste como arteria comercial y por la noche es frontera con el casco peligroso, el del imperio okupa y los solares. Hace tiempo pusieron una hornacina con el santo, con la esperanza de invocar su protección, y algo tendrá el tótem porque la vida bulle, imparable, como hace medio siglo, entre las tiendas de ropa de segunda mano, de imaginería religiosa que es vecina de la heavy, oro, zapatos, especias y otras tiendas de sello personalísimo y local. Solo los santos protegen al casco antiguo, que es mucho más grande que el oficialmente conocido, ese de las calles del Carmen, Castellini, Puerta de Murcia y Mayor. Le protegen los santos y también el ocio, aunque de momento parece estar vetado. Un tendero veterano de la Serreta adivinó hace mucho que este corazón herido tendría dueños. Porque los tiene. Es el viejo truco inmobiliario –dijo- de atraer lumpen a la zona para abaratar el suelo. Luego, lo compran, no venden hasta que el soufflé suba, y se forran los de siempre, porque les da lo mismo que se hunda la ciudad. El casco, al límite, necesita atención, inversiones y gente joven que lo habite. Parece que hasta el Ayuntamiento, no sé si en serio o por simple postureo, anuncia el enésimo plan integral para rehabilitarlo. Igual para la próxima producción de peli barata ya no nos sacan más como un suburbio libio, iraquí o mexicano, sino como ciudad elegante, señorial.

En las redes, no siempre fiables pero útiles, piden firmas para salvar al casco, pero sepan que, en sus diferentes formas, siempre ha estado vivo, y estará. En cualquier caso, brindo por ello. Aquí tienen la mía. Es poco, pero hacer siempre es mejor que hablar.