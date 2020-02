En 2018 se aprobó por la junta de Andalucía un programa para favorecer la contratación por los Ayuntamientos, de distinto personal con destino a programas en zonas desfavorecidas. En el caso de Jerez, estaba previsto, y confiamos que aún lo esté, contratar durante 4 años a más de una docena de psicólogos, veintitantos trabajadores sociales y otro personal de apoyo para trabajar, como les decía, en zonas desfavorecidas.

Está claro que nuestros representantes municipales no deben considerar prioritario un plan destinado a estas zonas. Unos, porque quizás el plan requiera un cofinanciación que prefieren aplicar a otros menesteres. Y otros, porque puede que ni siquiera sepan donde están dichas zonas. Si pusiéramos un examen de geografía urbana a nuestros políticos municipales simplemente para que ubicasen barriadas, no se crean, que el número de suspensos podría asustar a alguno.

Lo cierto es que de las 4 anualidades de aquel programa: 2018, 19, 20 y 21, ya estamos en la del 2020 y no solo no se han contratado los técnicos, sino que ni siquiera se han seleccionado. De hecho, en septiembre del año pasado se aprobaron modificaciones por el ayuntamiento para dicha selección. Así, con un poco de suerte, pasará 2021 y no habrá habido oportunidad de gastar nada en dicho programa. Total, lo social no es algo que luzca ni de votos como un buen pavimento o un buen festival ¿no?

En fin, ya veremos que se produce primero: si contratar a unos profesionales a los que les vendría de perlas esos contratos en la administración pública para su futuro laboral, y no digamos como les vendría a los usuarios de sus conocimientos, o que alguien levante y arregle de una puñetera vez el registro eléctrico que lleva semanas tirado por algún capullo en la Avenida, un poco más arriba del Coloma, con todos su cables expuestos a que algún curioso meta sus dedos donde no debe. Ya veremos. Eh! ¿Hay alguien ahí!