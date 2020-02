Algunas empresas de Cartagena tienen problemas de suministro debido al coronavirus

La comisión ejecutiva de COEC ha realizado una visita institucional a la Asamblea Regional en la que han solicitado a su presidente, Alberto Castillo, que medie entre los diferentes partidos políticos para agilizar y resolver la situación del Mar Menor.

En el encuentro, COEC ha trasladado la preocupación del sector turístico por la situación de las playas e infraestructuras urbanas de cara a la próxima Semana Santa y la temporada estival. Asimismo, han aprovechado para comentar la falta de recursos hídricos ante una mayor restricción en los trasvases del Tajo, una situación que afectaría enormemente al sector agroalimentario, también representado por COEC.

En este sentido, Ana Correa ha afirmado que "desde la confederación apoyamos a los agricultores en sus reivindicaciones. Si no llueve, si no nos dejan traer agua y si no se puede extraer de los acuíferos, nos están condenando".

Durante la reunión, también se han comentado "los problemas de suministro que están teniendo algunas empresas de la comarca de Cartagena debido a la preocupación por la expansión del coronavirus".

Por último, la presidenta de COEC, Ana Correa ha informado de que "la confederación sigue trabajando junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en agilizar la puesta en marcha de la Zona de Actividad Logística (ZAL)".

En la visita Ana Correa, presidenta de COEC ha estado acompañada por Francisco Bernal y Juan José López, vicepresidentes de COEC; y José Manuel Antón, tesorero de COEC.