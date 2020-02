Mel: "Tenemos que mejorar lo que depende de nosotros, como intentar hacerle daño al Málaga"

Cuestionado por Pedri dijo que “llegó anoche y primera vez esta semana está con nosotros. Durante toda la semana hemos hablado con la gente de la Federación y mañana tomaremos decisiones porque vendremos a entrenar por la mañana para preparamos todo lo relacionado con jugadas a balón parado y estrategia. Pedri entrenó solo la mitad de la sesión para no alargarlo más allá. Veremos cómo está él y los demás jugadores para timar decisiones. Es cierto que Pedri es un chico muy joven y hay que saberle dosificar”.

En cuanto a la polémica con los árbitros comentó que el presidente Miguel Ángel Ramírez “hizo bien en lo institucional al explicar que la Unión Deportiva no tiene nada de lo que quejarse. ¡Correcto! Otra cosa es que el entrenador, nada mas terminar un partido muestre el sentir de la afición y el vestuario cuando vez manos en el área rival idénticas a las que a nosotros nos pitan... No me metí con nadie sino hablé del sentir que tenemos en el vestuario. Es palpable que no estamos siendo beneficiados, y no queremos serlo, simplemente que nos juzguen igual que a los demás y lo digo porque soy la voz cantante del vestuario. Dicho esto, ni ganamos ni perdemos por los árbitros. Tenemos que mejorar lo que depende de nosotros, como intentar hacerle daño al Málaga, y en eso es lo que dijo el presidente, porque hablar más del VAR no nos beneficia”.

Infirmó que “ni Alberto de La Bella ni Íñigo Ruiz de Galarretas estarán, por lo que tomaremos decisiones en el entreno que tenemos pendiente este viernes, que es muy importante para nosotros. Veremos quienes están en mejores condiciones para jugar por la noche”.

Del actual Málaga, que viene en una buena racha, opinó que “todos pasamos por esos estados de ánimos. Nosotros hemos tenido el positivo y el de ahora, donde pasan los partidos y empatamos mucho y no ganamos. El Málaga está en una situación en donde todo le sale bien. Empezamos la temporada en las mismas condiciones que ellos y el Depor, con problemas económicos, siendo nosotros los que mejor nos manejamos, pero ahora el Depor y Málaga están saliendo de abajo. De cara al partido de mañana tendrán la baja de Adrián, pero seguro que pondrán otro medio centro. Tienen gente que va muy por fuera y cuentan con futbolistas muy interesante con muchos de ellos con experiencia en Primera División”.

Cuestionado por el recibimiento que espera por parte de la afición hacia Tana, fuer claro: “Me gustaría, como tiene que se alguien que viste camiseta de Las Palmas, con respeto. Cuando termine el partido ya tendrán todo el derecho a expresarse, pero todo lo que hagan en contra durante el partido nos repercute a todos. La afición ha demostrado categoría y saber estar. Cuando apostamos por Tana sabíamos lo que nos podía dar, y seguro que nos va a dar muchas cosas”.

Con la baja de Galarreta en el medio todas las miradas apuntan a Fede Varela, pero desveló que “tiene problemas musculares constantemente y hay que saber llevarlo bien. Jugando de enganche es más cómodo para él porque se libera de aspectos defensivos. Antele Málaga tenemos que mostrar nuestra mejor cara desde el inicio y la posición de Fede es una de las cosas que tenemos que mirar”.

Pidió “mirar el día a día de este equipo que tiene mil problemas todas las semanas, donde siempre pasa algo diferente. Las últimas semanas no ganamos y estamos a solo tres de la Promoción. El calendario hay que verlo despacio y día a día, porque no podemos permitirnos otra cosa”.

Cree que “no estamos en una dinámica negativa; es indiscutible que no ganamos, pero una dinámica negativa sería si todo el equipo está en perfectas condiciones y el equipo está en la situación de ahora. El objetivo no es otro que luchar con la gente que tienes. Todos queremos ganar y hacer las cosas bien. Soy el máximo responsable de todo: cuando el equipo gana, ellos son los protagonistas, y cuando se pierde hay que dar un paso adelante para quitarle presión. Mi trabajo aquí está empezando y el final puede ser muy bonito”.