Tener una enfermedad rara

Emitido en 'Hoy por Hoy Cartagena' de Radio Cartagena SER. 02/03/2020

Hace ahora 20 años un amigo me pidió ayuda porque andaba muy necesitado. Como yo me manejaba bien con el inglés, me pidió que le ayudara a traducir la información que había en Estados Unidos y otros países anglosajones sobre una extraña enfermedad que padecía su sobrino. Investigué en la red y en aquellos momentos, año 2000, la enfermedad de Niemann-Pick había sido diagnosticada a solo 300 personas en Estados Unidos y unas pocas decenas más en todo el mundo. En España habría 15 o 20 casos en aquel entonces. José Agustín, un niño cartagenero de corta edad, era uno de los que la sufría.

Me puse a traducirle webs y mails en aquellos tiempos pretéritos y me pude dar cuenta del enorme sufrimiento que puede tener una familia que no sólo ve enfermar y morir a su hijo o hija, sino que no encontraban la atención adecuada en el sistema sanitario porque al ser una enfermedad rara, casi nadie la investiga, no hay equipos médicos especializados en ella y las grandes compañías farmacéuticas mundiales no se gastan un euro en nuevos medicamentos y terapias porque no es rentable invertir en patologías que afectan a pocas personas.

El pasado 28 de febrero pasó desapercibido el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Un informe asegura que hay más de 6.000 enfermedades raras en el mundo y que las padecen el 7% de la humanidad. Es fundamental que se haga conciencia sobre ellas, porque si no, esas pobres familias se ven desatendidas y acaban recurriendo, como tuvimos que hacer mi amigo Cristóbal y yo hace 20 años, al Doctor Internet, y esa no es la solución. Se requieren investigaciones serias y científicas, no recurrir a la magia.

José Agustín acabó falleciendo antes de llegar a la edad adulta, por desgracia. A muchos otros con esa y otras enfermedades raras les acabó sucediendo lo mismo. Sus familiares contactaron con otros familiares y fueron surgiendo asociaciones, fundaciones y hasta una Federación de Enfermedades Raras para poder coordinar la solidaridad, la investigación, el apoyo y la búsqueda de terapias y curas para estas personas desesperadas. Me sorprendió una cosa que conocí de ellas: muchas, después de enterrar a sus hijos enfermos, han seguido luchando, pero para poder salvar las vidas de los hijos de las otras. Es emocionante ese ejemplo de solidaridad. La columna de hoy es un homenaje para todas esas personas.