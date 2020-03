La Academia General del Aire sigue con sus vuelos de instrucción pero la Patrulla Águila suspende su actividad

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la Academia General del Aire de San Javier, tras el accidente mortal de un avión C101 pilotado por el comandante Eduardo Garvalena. Allí primero ha mantenido una reunión con los alumnos del piloto fallecido, de cuarto curso, a quienes ha tratado de levantar el animo en uno de los días más complicados de la historia de la AGA. Posteriormente se ha reunido tamnbién con los profesores. Un accidente siempre es duro, indican desde la Academia, pero tres en un curso académico es algo que no se concibe "ni en las peores pesadillas".

La Ministra ha indicado no se realiza ningún vuelo si la seguridad "no es al cien por cien", y que tanto alumnos como profesores son conscientes de que nadie se sube a un avión "si no ha pasado todos los controles necesarios". Los efectivos del Ejército del Aire han solicitado también un incremento de personal en la base, a lo que Robles ha respondido que se estudiará "qué se puede hacer" y se presentarán propuestas de efectivos a corto, medio y largo plazo. También ha dicho que estos accidentes "no pueden volver a ocurrir" pese a que los pilotos son conscientes de que desempeñan "una profesión de alto riesgo".

Desde la AGA apuntan que tienen que "seguir realizando su misión" y por tanto continúan los vuelos de instrucción, siempre que no se determinen problemas en las aeronaves. Eso sí, de momento la Patrulla Águila se queda en tierra por el "impacto psicológico en los pilotos" y queda pendiente el desarrollo de su temporada acrobática, desde el mes de mayo al Día de la Hipanidad, pudiendo incluso cesar su actividad durante este año.

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la visita a la AGA / Alejandro Moya (Cadena SER)

Descartan que el accidente se deba a la obsolescencia de los C101. Las aeronaves "están volando porque pueden volar" y se encuentran en ciclo operativo. Es verdad que está prevista su retirada a finales de año, al igual que sucede en otros elementos del ejército de forma regular. La prioridad, indican desde la AGA, es asegurar siempre "la seguridad de vuelo", especialmente en tiempos de paz.

En cuanto a las causas de los accidentes, son difíciles de concretar. La comisión de investigación aún no ha podido determinar si los aviones han tenido problemas mecánicosl, aunque será difícil saberlo, especialmente en el primer accidente, en el que la aeronave quedó en muy mal estado. Dichas causas podrían ir dede fallos humanos a fallos mecánicos, unas condiciones climatologicas adversas e incluso un pájaro. La comisión de investigación tiene sus procedimientos internos y de momento nada es público.

Fuentes de la Academia General del Aire han explicado que el accidente del pasado jueves tuvo lugar durante un ensayo de la Patrulla. Los miembros se habían separado para calentar previamente antes de agruparse, algo que el 'solo' realiza siempre este calentamiento de forma individual. El vuelo era completamente "rutinario", distinto al que tuvo el comandante Marín en agosto, ya que en aquel caso era un vuelo de adiestramiento para prepararse de cara a los vuelos de enseñanza.

El 112 fue quien avisó a la Torre de Control tras recibir varias llamadas. Se trató de trató de comunicar por radio a todos los miembros de la Patrulla y pero el 'solo' no respondía. El resto de los aviones de la patrulla sobrevoló la zona y encontró la mancha sobre el mar.

El viernes se rescataron los restos del piloto de la cabina del avión, pero las labores de rescate de la aeronave se prolongaron hasta el sábado por la mañana, cuando se recuperó prácticamente entera. Ahora mismo se encuentra en el Arsenal de Cartagena, aunque estaba previsto que este lunes se trasladase a la la AGA pero las condiciones del mar han obligado a retrasarlo.