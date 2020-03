La comparsa de Juanan y la chirigota de Tapia triunfan en la Concha Fina

Final del Concurso de agrupaciones carnavalescas de La Línea de la Concepción, ocho agrupaciones de la comarca han participado dejando buena cuenta de su calidad sobre las tablas de un Palacio de Congresos al completo.

El fallo del jurado lo conocimos tras la actuación de la agrupación invitada, "La eterna banda del Capitan Veneno" (comparsa de Juan Carlos Aragón) que nos dejó un recuerdo maravilloso del autor gaditano muy admirado en esta ciudad. Coplas que no habían visto la luz y que su comparsa, en este merecido homenaje, comparte con los seguidores del carnaval.

El jurado no lo tuvo nada fácil ya que las agrupaciones se encargaron de ofrecer lo mejor de ellas sobre las tablas, y es que la final de La Línea, sin duda ha sido una Gran Final. El fallo no sorprendió, ni mucho menos, porque todos estuvieron a la altura, sobre el todo el jurado que no dudó al otorgar los premios, dos primeros que se van para Algeciras. La comparsa " La tribu de Cádiz" (Algeciras, Juan Antonio Pozo Acuña) primer premio, segundo para la comparsa "El batallón del mar" (La Línea) y la tercera posición para la comparsa "P.D: Te quiero" (Tarifa).

En la modalidad de chirigotas primer premio para "A las claras del día" (Algeciras), segundo premio "El Grinch: Pesadilla antes de carnaval" (La Línea) y tercer premio para "Bajo la luz de la luna me fumo un fortuna" (San Roque).

Primer premio Comparsa "La tribu de Cádiz" Algeciras.

Comparsa Algeciras / Gloria Masallá

Segundo premio Comparsa " El batallón del mar" La Línea.

Comparsa La Línea. / Gloria Masallá

Tercer premio Comparsa "PD: Te quiero" Tarifa.

Primer Premio Chirigota "A las claras del día" Algeciras.

Chirigota Algeciras. / Gloria Masallá

Segundo Premio Chirigota "El grinch: Pesadilla antes de carnaval" La Línea.

Chirigota La Línea. / Gloria Masallá

Tercer Premio Chirigota "Bajo la luz de la luna me fumo un fortuna" San Roque.

Chirigota San Roque. / Gloria Masallá

Comparsa invitada "La eterna banda del Capitán Veneno" Cádiz.

Comparsa Cadíz. / Gloria Masallá

El sábado los linenses se echaron a la calle para vivir la cabalgata de carnaval, numerosas agrupaciones actuaron en los diferentes tablaos instalados por el ayuntamiento. El domingo el pregón infantil de Roberto Marcero en la Plaza Fariñas congregó a muchos linenses que acudieron a vivir estas últimas horas de las fiestas carnestolendas en la ciudad, después las Peñas Flamencas y el Nuevo Tanguillo con la Targaniná y Erizada, respectivamente, centraron la atención de los carnavaleros. La quema de la Concha Fina en la Plaza Fariñas puso punto y final a las fiestas del carnaval de La Línea.