Wilson Cuero: "Si seguimos así tendremos puntos para estar tranquilos"

Wilson Cuero, delantero del Algeciras Club de Fútbol, dio mucho valor a los tres puntos cosechados el pasado domingo en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba y que de nuevo han colocado al equipo a las puertas de la salvación. 'Hicimos un partido muy serio defensivamente, no tuvieron su día y el equipo tiene que mantener esta línea para no mirar más hacia abajo', declaraba el colombiano que hacía hincapié en la falta de una victoria así para el grupo. 'El equipo está mucho más fuerte y mentalizado para poder jugar así ante equipos como Badajoz, Cartagena... y si seguimos así podemos sacar los puntos necesarios para estar tranquilos', señaló.

Los albirrojos, con 28 puntos, están subidos al tren de la salvación antes de un tramo decisivo de campeonato. 'Todos los partidos hay que verlos como los estamos haciendo, hay que mantener esta actitud e ir a por los partidos porque es la única opción para estar tranquilos', señaló el punta que destacaba la buena adaptación a su nuevo club donde comparte dupla con Karim Abubakar.

'Me siento mucho mejor que el primer partido en que debuté, ahora he agarrado más velocidad, estoy más suelto y con Karim me entiendo muy bien y seguro que Borja Lázaro también nos va a aportar mucho'. El delantero reconocía que hacen falta más goles de los jugadores de la parte de arriba pero esgrime que 'a esfuerzo nadie nos puede demandar nada'.

Además, Cuero aplaude su llegada a Algeciras. 'Es importante cada partido independientemente de como te salgan las cosas porque uno siente el respaldo y te debes a una responsabilidad como es la de sacar este proyecto adelante y hay que ayudar en lo que se pueda', cerró.