María Conejero justifica el recorte en Cooperación en un "ajuste" por las subvenciones sin resolver desde 2018

Tras presentar este lunes el proyecto de presupuestos municipales para 2020, la oposición ha comenzado a desgranar la letra pequeña y lo destinado a cada área, después de recibir esta mañana por fin la documentación y de que el alcalde Luis Barcala haya emplazado a los grupos a una ronda de reuniones a final de semana.

Una de las concejalías que más expectación generaba era la de Igualdad y Cooperación por las exigencias de Vox para vaciarlas de presupuesto si PP y Ciudadanos querían conseguir su apoyo a las cuentas.

Finalmente, Igualdad aumenta su presupuesto en más de un 32 % y se destinan 30.000 euros al área LGTBI, mientras Cooperación e Inmigración bajan un 5,7 %. Un descenso por el que Unidas Podemos ha pedido "explicaciones" a la edil responsable, María Conejero, y que esta ha justificado en Radio Alicante.

Desde la formación morada denuncian que ese recorte presupuestario no se corresponde con el compromiso firmado por el alcalde con la Coordinadora Valenciana de ONGD para ampliar el presupuesto de esta área, ni con el de la propia Conejero, que se comprometió en diciembre a instar a Luis Barcala a incrementar lo destinado a Cooperación por la necesidad urgente de aumentar el personal. Por eso, el portavoz Xavi López pide a la edil "explicaciones" y lamenta que no haya sido capaz de exigir ni a sus propios socios de gobierno.

También desde la Coordinadora Valenciana de ONGD han emitido un comunicado en el que reclaman al equipo de gobierno municipal que cumpla con el acuerdo firmado y lamentan que se hayan presentado unos presupuestos "cada vez más alejados del compromiso de alcanzar el 0,7 por ciento para Cooperación Internacional".

Sin embargo, en una entrevista en Hoy por Hoy Alicante, Conejero ha justificado ese recorte que califica de "ajuste". Responde que el aumento prometido no se ha podido efectuar porque todavía faltan por resolver ayudas desde 2018.

Conejero admite que, antes de las elecciones municipales del 26 de mayo, todos los partidos a excepción de Vox firmaron un acuerdo para aumentar año tras año el presupuesto destinado a Cooperación Internacional, pero "no ha sido posible" porque no se puede ampliar la partida presupuestaria hasta que no se pongan al día.

Niega además que con estas cuentas se haya hecho ningún guiño a Vox, ya que la formación de ultraderecha quería eliminar directamente la concejalía de Cooperación e Igualdad y eso no ha ocurrido.