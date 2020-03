La Fiscalía pide 13 años de prisión

La Fiscalía pide un total de trece años de prisión para un hombre que fue detenido a finales de octubre de 2017 por la Guardia Civil en Roa después de protagonizar un violento incidente con varios jóvenes en una céntrica zona del municipio a altas horas de la madrugada.

Según contamos en su momento, el detenido podría haber actuado de esta forma violenta al encontrarse bajo el síndrome de abstinencia de las drogas, aunque esta circunstancia no la refleja el escrito del Ministerio Fiscal. Al parecer, el sujeto se dirigió a unos jóvenes que estaban con el fin de proveerse de ellas. Al no lograr su objetivo, agredió a uno de ellos, propinándole un puñetazo y al sentirse en inferioridad de condiciones frente al grupo, se retiró y regresó posteriormente con una escopeta de caza que llevaba en el maletero de su coche para emprenderla a perdigonazos con ellos. Aunque las consecuencias podrían haber sido más graves, sólo hubo que lamentar heridas leves en cuatro de los jóvenes, que no tuvieron que ser hospitalizados.

Los agentes del puesto de la Guardia Civil de Roa lograron detener al agresor, que mostró en todo momento una actitud muy violenta, siendo reducido y trasladado primero al hospital Santos Reyes de Aranda para administrarle tranquilizantes y posteriormente al HUBU de Burgos.

El escrito de la Fiscalía detalla que los incidentes se iniciaron cuando el procesado, que cuenta con antecedentes penales, mantuvo en el interior de un bar en el centro de Roa una discusión con otra persona a la que le propinó un puñetazo en la cara mientras le de decía que “le iba a matar”. La vista oral está prevista este jueves 5 de marzo en la Audiencia Provincial. El fiscal plantea una pena de tres años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de lesiones provocados por los disparos de perdigones y otro más por el delito de atentado que supone la patada que le propinó en la pierna a uno de los guardias que fueron a detenerle. Además, por el puñetazo de la discusión inicial, pide tres meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.