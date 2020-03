Nos citamos con Carla Arauzo para explorar la reciente y todavía breve trayectoria como actriz de esta arandina de 28 años que acaba de desempeñar un pequeño papel en la serie ‘3 Caminos’ de la plataforma Amazon. Antes, teatro, cortometrajes, videoclips para ir creciendo en una profesión para la que ha invertido tiempo y esfuerzos con el objeto de adquirir “una formación que es constante, con distintos profesores. Un actor jamás acaba de formarse”.

Carla hace gala de una humildad aplastante pero también demuestra carácter y tener las ideas muy claras. Sorprendida con nuestra llamada porque entiende que no se ha hecho acreedora a que se la destaque tan pronto, la conversación con ella es sencilla y fluida porque el cine, es realmente su pasión y su vocación. Sus primeros estudios los realizó en el colegio Claret, después en el Instituto ‘Vela Zanetti’ y, a partir de ahí, la decisión de una formación superior le hizo decantarse por la especialidad farmacéutica, que pudo frente al deseo de dar el paso hacia arte dramático. El embrión estaba, la vocación también y era cuestión de tiempo que alguien que desde muy niña se sintió enormemente atraída por el cine, decidiera dar ese paso que llegó en 2015: “Al principio no lo tenía muy claro, tiré por otro camino pero, al final, acabé donde tenía que acabar”.

El giro de los acontecimientos no fue casual. La idea siempre estuvo en su mente “cuando estuve haciendo el Erasmus en Roma ocurrió, fue algo raro. Me dije que yo quería hacer esto y fue donde realmente di el paso de querer intentarlo”, decisión que tampoco sorprendió en casa.

Actriz muy versátil, ha trabajo más el drama que la comedia pero se ve en cualquier registro. Le apasiona especialmente “el cine, todo es actuar y cuando lo haces es maravilloso, pero me gusta más el cine o la televisión, el mundo de la cámara. También es verdad que la calidez y la energía que te trasmite el teatro es algo que me ha encantado. Es verdad que he hecho más drama pero también me he sentido cómoda en la comedia que es muy complicada”.

La trayectoria de Carla Arauzo es corta pero intensa. En cine y televisión ha realizado su último trabajo en 2020 para la serie ‘3 Caminos’ de Amazón. También hay referencias suyas en ´Maditos Cuentos, una serie web en la que ha sido protagonista además de formar parte de la creación y desarrollo de este proyecto de 2019. Ha participado en media docena de cortometrajes, algunos videoclips y durante cinco meses con la obra de teatro ‘Pequeñas historias de consumo personal’, dirigida por José Manuel Carrasco y en la que es protagonista.

‘Caminante no hay camino..’ escribió Machado, y se hace camino al andar. En eso está Carla Arauzo, porque no se puede dar el segundo paso sin previamente haber dado el primero. Dibuja su futuro en un sector tan complejo como apasionante pero convencida de que su pasión por el cine, como punto de partida, se une a sus acreditadas cualidades como actriz