ADN Blanquiazul se presenta como un proyecto para todos

La propuesta ADN Blanquiazul se ha presentado oficialmente en la tarde de este martes. Este proyecto encabezado por Jesús Herrero como candidatura a la presidencia de la Arandina pretende "profesionalizar el área de administración y finanzas, del área de markentig, comunicación y patrocinios y el salto de calidad en el área futbolística", según ha afirmado Herrero.

Junto a Herrero, un grupo de trabajo en el que se encuentran varios ex jugadores, ex colaboradores y ex directivos de la entidad ribereña. Una junta directiva conformada por: Jesús del Ricón, Sergio González, Ana Brogeras, Roberto Landáburu y David Orza. Todos ha sido presentados a la treintena de socios que han estado presentes en el acto.

Dividida en varias áreas de trabajo, la propuesta ha pormenorizado cada una de ellas.

Al frente de la de administración y finanzas se encuentra Jesús del Rincón. Preocupado por la profesionalización del club y su transparencia económica, Del Rincón ha afirmado que "limitaremos el uso de efectivo de la entidad a través de una cuenta bancaria donde queden registrados todos los movimientos del club".

En el área de marketing y comunicación, el propio candidato, Jesús Herrero será quien quede al frente diseccionando el trabajo en varios aspectos: el de comunicación, web y contenidos, redes sociales, comercial y patrocinios y branding.

Otra parcela de trabajo responde al ámbito de compras, logística y Match Day y Sergio González será su responsable.

Mientras en el área de la dirección deportiva estará Roberto Rojo Landáburu como director. Junto a él, en la secretaria técnica: Javier Illera y David Marcos. "Seguimiento y conocimiento del mercado con David Marcos, ex jugador del club, y Javier Illera, ex secretario técnico del club, con los que formaremos un gran equipo para exprimir nuestros recursos al máximo", ha avanzado el propio Landáburu.

21 colaboradores y acuerdos con entidades

Por otro lado, la reunión ha permitido conocer otras aspectos que ha desvelado Herrero, como que "contamos con una red de 21 colaboradores" para ayudar al club. Y además, el candidato ha manifestado que "ya contamos con varios acuerdos con algunas entidades".

Contactos y elecciones

Mientras, Herrero ha confirmado los contactos con varios miembros de la actual junta directiva de la Arandina, entre ellos Francisco Galán, presente en el acto de presentación. "Hemos mantenido contactos, tanto de manera individual, como conjunta", ha apuntado Herrero que también ha desvelado respecto a una posible fecha de elecciones que "sobre ese asunto solo hemos podido hablar con el presidente, quien nos trasladó que en ningún caso la fecha de celebración se iría a la temporada siguiente", ha apuntado.