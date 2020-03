Los pueblos se hacen notar por la sanidad

Tal y como habían prometido sus alcaldes, numerosos vecinos y vecinas de diversos municipios de la zona de salud de Roa se han sumado este martes a la concentración mensual que desde hace más de un año se lleva a cabo en la villa raudense para exigir una salud rural digna y de calidad. A la vista de que la carencia de médicos va afectando en cadena y extendiéndose a distintos municipios habitantes de localidades como Guzmán, Sotillo, Berlangas y Hoyales, entre otros no han dudado en trasladarse hoy para participar en la concentración de cada primer martes de mes frente al Centro de Salud de Roa. Una circunstancia que ha sido recibida con gran satisfacción por las promotoras de estas concentraciones, porque consideran que la unidad hará más fuerza ante quienes tiene la responsabilidad de responder por este servicio básico para la población. Nuria Chicón, que es una de las personas que está manteniendo mes tras mes estas movilizaciones se muestra esperanzada “porque empiezas a ver caras nuevas, que hay ayuntamientos que ponen autobuses, que de Sotillo vienen al menos 15 coches particulares”. Una movilización que achaca a que cada vez son más las poblaciones afectadas. “Parece que nos estamos concienciando de lo que se nos viene encima y se están dando cuenta los pueblos que a todos nos va a tocar, pero yo creo que entre todos juntos esto tiene que pararse”

Chicón confía en que el impulso que pueden dar a partir de ahora tanto los alcaldes como las poblaciones de los pueblos de la zona de salud a la protesta que lleva más de un año manteniendo Roa casi en solitario sirva para que las autoridades sanitarias se hagan responsables de solucionar un problema para el que hasta ahora solo han recibido parches. “Mueven a los médicos de pueblos, pero es desvestir a un santo para vestir a otro” asegura. “No nos han quitado, pero tampoco nos han puesto. Dicen que no cierran los consultorios, pero no van médicos a pasar consulta. Los consultorios no se cierran porque son de los ayuntamientos, pero no va nadie. Mueven a los médicos para hacer tiempo y tenernos entretenidos.”

Durante la concentración se ha recordado la petición de los alcaldes a sus vecinos de que envíen escritos personalizados a la Consejería de Sanidad con las necesidades de la zona que solicitan que se cubran, además de informar de que se está preparando una movilización conjunta para el domingo 29 de marzo en la que se visibilicen con más fuerza sus reivindicaciones.