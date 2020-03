La justicia europea abre la puerta a reclamar 10.000 hipotecas referenciadas al IRPH en Asturias

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de dejar en manos de los jueces españoles la decisión de anular los intereses basados en el Índice de Referencia de Precios Hipotecarios abre la puerta a la reclamación de la práctica totalidad de las hipotecas firmadas bajo el auspicio del IRPH. Según el alto tribunal, uno de los índices tomados para fijar el tipo de interés de esos préstamos es susceptible de ser considerado abusivo y por tanto anulado por los jueces españoles; algo que también podría producirse si se considera que su comercialización ha resultado poco clara y sin los suficientes requisitos de transparencia.

Para el abogado Ignacio García, experto en reclamaciones bancarias, esta última exigencia podrá traer consigo que la gran mayoría de las reclamaciones que se planteen ante los bancos acaben siendo favorables a los consumidores: “El banco debería de haber informado del método que se utilizó para calcular el índice y reflejar en el contrato la evolución del mismo y esto se da en muy pocos casos”. Por eso, recuerda, lo mejor es plantear una reclamación por escrito al banco para que este conteste en el pazo de dos meses y después actuar en consecuencia. Además, explica García, pronto comenzarán a hacerse públicas sentencias al respecto y se podrá atisbar que alcance real tiene en fallo del tribunal europeo.

Para los bancos no ha debido de ser del todo malo el golpe. Esta mañana, muchos de ellos experimentaban importantes subidas de sus valores en el mercado de bolsa. Nuestro abogado explica que “muy probablemente haya resultado mejor de lo que esperaban porque al final, en aquellos casos en los que el juez español decida a favor del reclamante, no se anulará el IRPH sino que se podrá sustituir por el Euribor como referencia”. No es lo mismo, dice Ignacio García “Tener que devolver diez que ocho”. De hecho, según algunas fuentes, la banca no espera un impacto mayor a los 3.000 millones de euros.