La Junta evita poner plazos a la implantación de radioterapia en el Bierzo

La Junta evita aportar plazos sobre la implantación de radioterapia en el Bierzo. En una comparecencia parlamentaria, la consejera de Sanidad se ha escudado en la complejidad del proceso de instalación de un equipamiento nuclear para no aportar periodos sobre las diferentes fases que supone la puesta en marcha de las unidades satélites de Palencia, Soria, Segovia y el Bierzo. Hay que seguir criterios de seguridad, tanto para trabajadores como para pacientes que no le aconsejan establecer fechas: 'No le voy a dar plazos porque son complejos', expresó Verónica Casado

Fue una respuesta al procurador socialista berciano Javier Campos, que expresó sus sospechas sobre el compromiso de que en los próximos tres años estén en marcha esos equipos, ya que hace seis meses se anunció el inicio del Plan Funcional, pero todavía no se sabe nada. Los pacientes, mientras tanto, esperan soluciones desde hace más de una década mientras tienen que ser trasladados a otros hospitales para recibir tratamiento