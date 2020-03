La primera vez de Encarna Anillo en el Pay Pay

El café teatro Pay Pay ha visto ya de todo. Miles de páginas se podrían escribir para narrar con detalle todo el arte servido, el talento bendecido, la cultura a borbotones, la emoción derramada o la sabiduría concentrada que ha pasado por su escenario. Pero hay algo que todavía no ha sentido. Un concierto de Encarna Anillo."Me he dado alguna pataíta, o he podido hacer alguna colaboración, algún fin de fiesta, pero concierto nunca". Puede parecer increíble que una artista gaditana tan consagrada no haya pisado nunca este templo. Todo llega. Este sábado 7 de marzo Anillo y el Pay Pay se desquitarán de este involuntario desencuentro.

"Lo hemos intentado cerrar alguna vez, pero siempre ha surgido algo que lo ha evitado", ha explicado Encarna Anillo en una entrevista en Radio Cádiz. Los astros se han unido para que este 7 de marzo ella y el Pay Pay se unan. Será bajo el título Íntimo, porque la cantante quiere que sea un concierto cercano al público, casi un diálogo entre el espectador, sus músicos y ella. Se dejará llevar. Habrá flamenco, canción venida de América, sus versiones, sus creaciones, su singular voz, el talento de Andrés Hernández Pituquete a la guitarra, el virtuosismo de Jesús Lavilla en el teclado, o la pericia de Roberto Jaén, a la percusión.

Anillo viene de presentar su último sencillo No te engañes, junto a Pitingo. Forma parte de su proyecto Nací canción, producido por Farruquito, y que ya ha tenido colaboraciones con Estrella Morente y próximamente con Martirio. "La idea es sacar a finales de año el disco, pero vamos presentando poco a poco las canciones", ha detallado la artista.

La cantante, aclamada como cantaora, se siente feliz cuando su público, la que llegó a ella a través del flamenco, le pide también que se arranque por otra de sus ramas. Ella que es árbol frondoso y su talento, de hoja perenne. En el Pay Pay ha prometido ofrecer la variedad de su arte. Será un concierto especial como lo es este momento de su vida. A punto de iniciar una nueva etapa. A punto de estrenarse en el Pay Pay. A punto de nacer otro momento para sumarlo a la alargada historia del café teatro.