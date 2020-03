¡Cuidado con los muros en Cartagena!

LA FIRMA CON SANTIAGO DEL ÁLAMO. 03/03/2020

Escuchar eso de la caída del muro, hasta día de hoy, solo me llevaba a un pensamiento; el de libertad, el del fin de la opresión de una era de telón de acero entre dos mundos, de sufrimiento y sin sentido. Solo me llevaba al Berlín del 89.

Pero vivo en Cartagena, y aquí los muros no se tiran a golpe de valiente marro, se caen a pedazos a costa de la desidia, por décadas de carencia acumulada de políticos a la altura. Y claro, a uno se le raya el disco duro con eso de tener dos caídas de muros en la sesera, andar con mirada camaleónica por sus calles con un ojo en el carricoche y otro en el andamio por si aca y para entonces, lo idílico comienza a convertirse en algo perturbador sin olvidar Berlín, claro está, porque como verán, hoy, vuelve a marcar tendencia. También la que debería marcar en nuestra ciudad. No lo duden ni un instante, lo del derrumbe del edificio Cuatro Santos, es una simple analogía de cómo se encuentra Cartagena. Una ciudad que según el actual gobierno aspira "dicen" a ser Patrimonio de la Humanidad, pero que en cambio ve como su casco histórico se cae a cachos. En este sentido, hay que dar gracias de que ese maldito muro haya elegido buen día y buena hora porque si decide abandonarse a su suerte un concurrido viernes o sábado noche, o durante una de nuestras densas noches de Semana Santa... otro gallo nos cantaría.

Miren que un servidor quiere a esta ciudad, pero ante todo, antes que los romanticismos apasionados y las burbujas de ilusión, me gusta tener los pies bien anclados al suelo y atender a razón, y eso de Patrimonio de la Humanidad ni de lejos!! Por ahora les aconsejaría a los señores que nos gobiernan que comiencen a atraer a nuestra ciudad economía sostenible "y de calidad" que al final esos puestos de trabajo, esos que se nos escapan de Sabic o se llevan otros con aeropuertos y amazons...esa economía, esos sueldos, no tengan duda, redundarán en las necesidades de hogares, comercios... y ocupación, y no por okupas sino por familias, de los edificios de nuestro casco que hoy, por desgracia, vuelve a revivir fantasmas del pasado.

Intervengan, sí, intervengan la economía si es necesario como es el caso, porque no hay nada de comunista en ello y sí y mucho de soberano, sí y mucho de interés general y del pueblo. ¿Por qué no les alarma a algunos tanto que intervengamos los mercados libre y capitalistas con nuestro dinero cuando se trata de la banca, cuando se trata de seguridad nacional como dicen algunos? ¿Por qué permitimos tener en manos de esos mismos bancos, propietarios privados... edificios que están generando nos solo mala imagen -ojalá fuera solo eso- sino pobreza, especulación y hasta inseguridad y peligro de muerte?

Parece que el cartagenero ha normalizado el panorama de solares y edificios abandonados, la ruina y la suciedad, pero de normal nada!

Ya saben ustedes que en Islandia se dejó caer por parte de su pueblo a los bancos verdad, que en Barcelona su Ayuntamiento ha creado una eléctrica para dotar a sus vecinos sin acceso a luz de un mínimo para vivir... pero... ¿saben ustedes que esta semana pasada el Ayto de Berlín decidió intervenir los alquileres privados porque la burbuja y la especulación negaban el acceso a miles de familias y jóvenes a una vivienda digna?

"La política tiene la responsabilidad de que las personas puedan permitirse un techo sobre sus cabezas", aseguró la responsable de Desarrollo urbano de Berlín, Katrin Lompscher.

En resumen, algo parecido a lo que dicta nuestra ley de leyes, la constitución.

Algo parecido a lo que necesita nuestra ciudad. Menos bluffss de nuestros gobernantes, menos fotos y más trabajo, del de verdad. Más legislación y derechos, más economía "de la buena" menos solares, menor ruina y más hogares, más niños y más ruido por sus calles, a pesar de que se resista algún insensato vecino de San Francisco.

Siempre con ganas de añadir algo más y evitar los peros, por hoy se despide este humilde cartagenero. Buenas tardes, trimilenaria.