Omar Ramos: "Joselu ha demostrado que es un jugador importante en la categoría"

El próximo domingo el CD Tenerife recibe en el Heliodoro a uno de los equipos revelación del campeonato. La SD Ponferradina de Jon Pérez "Bolo" será el visitante del recinto de la calle de San Sebastián situado en una privilegiada octava posición con 40 puntos, a tan sólo un partido de play off por el ascenso. En las filas del cuadro berciano, un ex tinerfeño y ex blanquiazul, Omar Ramos, visitará por segunda vez en la temporada la isla, ya que en la primera parte del campeonato lo hizo defendiendo la camiseta del Real Oviedo. En el pasado mes de Enero, el futbolista natural de la Punta del Hidalgo, recaló en el equipo leonés con el claro objetivo de sumar minutos en este segundo tramo de campeonato; "Estar jugando es lo importante, la semana pasada tuve molestias y no pude entrar en convocatoria, pero esta semana me encuentro mucho mejor y tengo muchas ganas de poder estar en la isla", comentaba el centrocampista a Radio Club Tenerife.

Omar es consciente de la dificultad del choque que les espera en el Heliodoro ya que considera al Tenerife un equipo muy bien trabajado; "Les he visto muchos partidos esta temporada, creo que va a ser muy complicado ya que nos van a exigir mucho, ellos (Tenerife) te hacen correr mucho, pero que no dude nadie que vamos a por los tres puntos", ya que prácticamente conseguido el objetivo de la permanencia, no descarta poder alcanzar objetivos más ambiciosos, "está claro que nuestro objetivo es salvarnos pero estamos cerca del play off, tenemos que conseguir la salvación lo antes posible pero pensando que si hacemos las cosas como hasta ahora podemos conseguir cosas más bonitas".

En las filas del equipo tinerfeño milita un compañero de vestuario hasta el pasado mercado de invierno. El delantero Joselu salió del cuadro asturiano como Omar, en busca de minutos ante la poca confianza que se tenía en ambos jugadores, "es un caso parecido al mio, no nos dieron la oportunidad de jugar tres o cuatro partidos seguidos, este año tuvo la mala suerte de la lesión al principio de temporada, en Tenerife se ha demostrado que es un jugador importante de la categoria", comentaba el extremo zurdo que añadía; "Si no confian en ti es complicado que demuestres lo que vales".

Incluso fue más allá a la hora de valorar la contratación del punta andaluz, "eramos muy amigos en Oviedo, estaba mucho con él, me ayudó mucho. De Joselu tengo muy buenas cosas que decir, ha demostrado que tiene gol, trabaja mucho para el equipo y está todo el rato haciendo desmarques", finalizaba.