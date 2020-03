Compromís tilda de 'atentado ecológico' la eliminación de dunas en el Raset

Compromís per Dénia califica de “atentado ecológico” la actuación llevada a cabo por Puertos en la playa del Raset, más próxima a la escollera norte, en la que se retiró la duna y la vegetación de aquella zona.

Los tres concejales del grupo municipal han comparecido públicamente para realizar una cronología de los hechos relacionados con la limpieza de esta zona. Compromís solicitó acceso a ese expediente a finales de enero, teniendo acceso a la misma el 12 de febrero.

El portavoz municipal, Rafa Carrió ha explicado que fue en agosto del año pasado cuando el Ayuntamiento requiere a Puertos a limpiar aquella zona, siendo en noviembre cuando el departamento autonómico comunica la limpieza, e iniciándose la misma, en diciembre, pero con camiones y palas, cuando según la formación este tipo de limpieza debe realizarse a mano.

En aquel mes ya se producen quejas vecinales, y también de Acció Ecologista Agró alertando de la eliminación de las dunas. A lo que desde Puertos, apunta Carrió, se responde que allí no había ninguna duna, sino acumulación de basura y arena.

Desde la formación valencianista también critican la postura pasiva de la concejala de Transición Ecológica, Maite Pérez. Lamentan que la respuesta dada en el último pleno de la corporación municipal a preguntas sobre este tema fuera su confianza en lo que le habían dicho los técnicos. Y el Jefe del Servicio había señalado que la limpieza había sido la correcta y no se había producido ningún daño ecológico, porque no era época de anidar del chorlitejo patinegro.

Desde Compromís se habla de “atentado ecológico” al tratarse de un hábitat necesario contra el cambio climático, que alberga especies protegidas, como el chorlitejo patinegro.

Pero también habla de incongruencias porque no les cuadra que si el hábitat del chorlitejo patinegro se encuentra junto a los cordones dunares y los técnicos dicen que no hay daño porque no es época de implantación, por qué a la vez sostienen que no son dunas sino acumulación de arena y basura.

Asimismo, a Compromís le asaltan otras dudas, y se pregunta si no habrá algún proyecto que haya motivado estas actuaciones.

Y lo indican porque el informe de Puertos, de noviembre del año pasado, comunicando la limpieza de la zona, también incluye que “existen zonas de arbustos próxima a la playa y que está en propuesta de ordenación urbana con un proyecto básico”.

Los valencianistas también critican la falta de implicación del equipo de gobierno por resolver las dudas de la sociedad civil al respecto, y le instan a convocar el espacio Port- Ciutat, para responder sobre estas actuaciones.

Carrió recuerda que este espacio Port- Ciutat se creó en julio de 2017, entre GVA y Ayuntamiento para dar voz y participación a la Administración Local en los asuntos y diseño del puerto. El portavoz valencianista critica que no se han producido más reuniones.

Al respecto, la concejala Eva Ronda insta al gobierno local Socialista a que mueva ficha y convoque una reunión con Puertos, técnicos, grupos políticos y sociales para abordar este tema.

Pero además, desde Compromís se exige la restauración inmediata de aquellas dunas.