María Cantos: "Me hubiese gustado ser compromisaria de Ciudadanos"

María Cantos reconoce que le "hubiera hecho ilusión" haber sido elegida compromisaria de Ciudadanos. Con esas palabras lo ha dicho la actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la capital ante las preguntas de Radio Jaén Cadena SER. María Cantos daba la enhorabuena a sus compañeros de partido elegidos en el proceso gracias a los votos de la militancia de la provincia.

Recordamos que el alcalde de Porcuna Miguel Moreno quedó a la cabeza con 145 votos, seguido por Pablo Quesada, María Orozco, Javier de Jesús Cantalejo, Javier Barranco y Ángel Montoro. Sorprendentemente, y casi con la mitad de los votos que el ganador, quedó fuera María Cantos y un puesto por detrás la actual parlamentaria andaluza Mónica Moreno.

Cantos asegura que la militancia de la capital la ha apoyado globalmente, pero también recuerda que la provincia es muy amplia. "Es cierto, y si digo que no mentiría, que me hubiese hecho ilusión haber sido una de las elegidas como compromisarias. Pero, me acosté el domingo siendo teniente alcalde de Jaén y me levanté el domingo siendo teniente de alcalde de Jaén. Es decir, mi labor sigue ahí", ha dicho Cantos.

"Es cierto que también yo he hecho una lectura a nivel local y he visto que lo que es la agrupación de Jaén masivamente he recibido el apoyo de ellos. También tengo que decir que en ningún momento mi proyección ha estado fuera de la capital. Así que en cuanto a ese resultado, estoy satisfecha. En cuanto a resultado global, pues la verdad, me hubiese gustado", ha añadido.

Sergio Romero ha visitado al grupo municipal de Cs en Jaén / Radio Jaén

Visita de Sergio Romero

Declaraciones realizadas por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén durante una visita al consistorio del portavoz de Cs en el Parlamento Andaluz Sergio Romero quién se fijaba en las distintas necesidades que tiene la provincia de Jaén, con asuntos urgentes como la crisis de precios en el aceite, o en la capital jiennense con problemas como la falta de liquidez económica, agravado por la enorme deuda municipal existente. Aseguraba Sergio Romero que se trabajará en este aspecto.

"Bueno, no hay mal que cien años dure. Y es cierto que la losa que nos ha dejado la falta de gestión, la incapacidad y los intereses de partido por delante del beneficio de los ciudadanos es un hándicap. Pero insisto, nosotros llevamos muy poco tiempo. Los vecinos están reconociendo el grandísimo trabajo que están haciendo por parte de Ciudadanos en el Ayuntamiento cuando estamos gobernando. Se trata de seguir haciéndolo y de tener más holgura económica", ha explicado Romero.

El portavoz de Cs en el Parlamento Andaluz también se reunía en la Diputación Provincial de Jaén con organizaciones agrarias para debatir sobre la crisis en el olivar.