¡¡¡Más violaciones que nunca!!!

O más denuncias que nunca, cualquiera de las dos formas de mirar este hecho es preocupante. En la provincia de Cádiz ha crecido el número de estos delitos de forma considerable, en Jerez se denunciaron 6 violaciones en 2019 y en toda la provincia además 249 delitos contra la libertad sexual.

Muchas de las personas que están escuchándome o leyendo esta columna quizás conozcan a alguien a quien han robado en su casa, o cualquier objeto de valor, aunque sea sentimental. La expresión más utilizada en estos casos es. Me siento como si hubieran violado un espacio propio, un espacio mío, en el que me creía segura y a salvo, donde nadie tiene derecho a entrar, excepto yo. Da igual que sea tu casa, tu bolso o tu coche. Si sientes este espacio ese objeto, es tuyo ¿Quién tiene derecho a quitártelo?? Te duele lo que te han hecho y te duele aún más si quien lo hace es alguien en quien creías que se podía confiar.

Pues ahora imagínate que no es un lugar, sino tu propio cuerpo el que es usado y abusado por otra persona en contra de tu voluntad, allí donde reside tu intimidad, tu pudor, lo más íntimo de ti donde alguien ha entrado de forma violenta, asquerosa y repugnantemente. Pero lo peor es que siempre habrá quien dude de la víctima, que tendrás que recordar ese hecho una y otra vez e intentar demostrar que tu dijiste NO; que sólo es tu voluntad la que decide. Como si el hecho de no dejar la puerta de tu casa cerrada sea una causa exculpatoria para quien te roba, como si el hecho de confiar en alguien suponga que le das libertad para quitarte tus cosas. Siempre pensarás si hay algo que no hiciste bien y esta duda llena de prejuicios machistas inhibe muchas denuncias. ¿Quién puede pensar que alguien desear pasar por este calvario gratuitamente??

Os invito a poneros en el lugar de ellas, que podrían ser vuestras hijas, vuestras madres o hermanas, vuestras propias parejas.

Por un 8 de marzo, por un 2020, por una vida libre de agresiones sexuales!!