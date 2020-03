Lucía, nuestra joven invitada se aficiona a la radio

Hoy hemos invitado a Lucía Vales, la hija de 9 años de la concejala Mercedes González, que siempre le dice a su madre que no le gusta la radio. Nos lo contó la concejala en una entrevista que le hicimos la semana pasada cuando protagonizó nuestro espacio ‘Desde el Escaño’. Por eso, ayer invitamos a nuestros estudios a Lucía para intentar convencerla de lo contrario.

Lucía tuvo la suerte de coincidir en el programa con tres grandes profesionales del teatro y la música. Los actores y cantantes Daniel Diges y Gerónimo Rauch, y el dramaturgo Víctor Conde estaban presentes para hablar de ‘VERSUS’ su próximo espectáculo, que se podrá ver el lunes 9 de marzo en el Teatro Calderón. En la obra interpretan canciones de musicales como 'El fantasma de la Ópera', 'We will rock you' o 'Mamma Mia'.

Le teníamos preparada una sorpresa a la pequeña. Como nos había revelado su madre, Lucía se llama así por la canción de Joan Manuel Serrat. Esa es ‘la más bella historia de amor que tuve y tendré’, y Daniel Diges homenajeó a nuestra invitada con una versión en directo. Sin palabras acabó Lucía después de escuchar la canción y otras interpretaciones de los dos artistas. "Dime que te vas queriendo un poquito la radio. Y otro día vuelves y la amas del todo", le preguntó nuestra presentadora, Marta González Novo, al término del programa. "¡Sí!", respondió Lucía en directo.