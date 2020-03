El día de la comunidad, y qué

Ayer me olvidé de hacer el comentario sobre el día de la comunidad, lo cual es malo.

Malo para mí, porque demuestra mi pésimo manejo de la agenda y mi desconexión de la actualidad.

También es malo para la comunidad, porque les aseguro que el domingo no me perdí el Madrid-Barça y que he memorizado las fechas de los partidos de vuelta de la Champions.

Y si ustedes no repararon en la omisión, también se suman a esta catarata de errores.

Los factores enumerados no son excluyentes, y es posible que se cumplan todos a la vez, resumidos en la palabra desinterés.

No somos una comunidad, habrá que ir pensando si hay que descartarlo para siempre y buscar vínculos más creativos.

En cuanto nos hablan de Balears, miramos a nuestro interlocutor con perplejidad y pasamos a otra cosa.

La unidad administrativa no ha forjado lazos emocionales, la insularidad hace el resto.

Por ejemplo, todos sabemos que un ibicenco o un menorquín nunca será president del Govern.

Y nos quedamos tan tranquilos.