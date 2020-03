Toni Vicens: "He tenido ofertas de casi todos menos de Hestia Menorca"

En 'El Scouting' de esta semana hacemos un balance de la temporada que están viviendo los dos equipos mallorquines que militan en Liga EBA: Flanigan Calvià y Palma Air Europa, filial del B the travel Brand Mallorca Palma. Por eso nos acompañan Pau Tomàs y Toni Vicens, entrenador del Palma y reciente fichaje estrella del Flanigan Calvià respectivamente.

Toni Vicens, ex-jugador precisamente del primer equipo BTTBMP cuando todavía estaba bajo la denominación de Palma Air Europa, nos cuenta su trayectoria durante estos años desde que abandonara la isla. Una trayectoria que, tras un paso por Europa, le ha acabado llevando hacia Calvià.

"No me he planteado durante estos años jugar en EBA. He estado en Austria, Francia, y en LEB ORO. Por estudios tuve que decidir, y he tenido ofertas de LEB PLATA" nos comenta el jugador mallorquín, que añade además: "He tenido ofertas de casi todos menos del Hestia Menorca"