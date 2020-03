Jaume Font, despedida de un histórico del regionalismo

Jaume Font ha vivido hoy su última sesión en el Parlament, se ha despedido de la política y deja su escaño como diputado de Proposta per les Illes, PI.

Font ha usado su turno de palabra visiblemente emocionado para despedirse con continuas referencias a cómo debe ser la política y ha recordado que los políticos son la cara visible de las preocupaciones de los ciudadanos, por lo que deben tener el compromiso de hacer que las instituciones funciones. El diputado se ha mostrado agradecido con todas las personas con las que ha trabajado en las instituciones.

El diputado regionalista ha asegurado que se marcha tranquilo y emocionado porque en todo momento ha sido él mismo, "el que se toma un café en la plaza de sa Pobla con sus amigos". Font ha pedido que no se rindan a una política de destrucción del adversario, "ni vale la pena ni sacareis nada de provecho, luchemos para tener un nivel como toca"

Una glosa propia para despedirse "La ciencia no tiene parada, las máquinas la solución, es vuestra obligación legislar para el futuro, acaben con el sufrimiento de la gente que no tiene medios y no dejen que crezca su sufrimiento. Ayer escuchaba el viento, si ponemos entendimiento no iremos a la deriva, mi pena en redoble en estos momentos finales, os espero en sa Pobla, muchas gracias".

Un fuerte y cerrado aplauso de casi dos minutos por parte del arco parlamentario que se ha levantado, salvo los 3 diputados de Vox, para despedirse de Font.

Entre aplausos el diputado se ha acercado a los portavoces de los grupos políticos y el presidente del Parlament a darles la mano y salir por puerta