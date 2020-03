Carlos Barrón: "Es muy difícil que me marche de esta entidad"

Tras la presentación del 'Media Day' que el Palma Futsal organiza cada temporada antes de que arranque la Copa de España, el capitán del equipo, Carlos Barrón, aprovechó para firmar la camiseta de la SER que se sorteaba este mes. Y ya de paso habló para el micrófono de SERdeportivos Baleares para repasar cómo llega el equipo a la Copa de España que se inicia en el Martín Carpena de Málaga esta semana.

"Nosotros nos hemos planteado que son 3 finales, y la primera final es este jueves, y la tenemos que ganar este jueves" comenta el capitán de los palmesanos y asegura que "jugar el partido inaugural del torneo siempre conlleva un poco de nervios y es difícil afrontarlo"

"Aunque no hayamos tenido la experiencia de haber podido llegar a finales en los últimos años, los 3 grandes como pueden ser Pozo, Barça e Inter intentan dejarnos para lo último", advierte Carlos Barrón.

El jugador, que este año está afrontando su séptima temporada, dice sentirse muy a gusto en la isla mallorquina y dice "es muy complicado que me marche de esta entidad". "He tenido la suerte de ser padre de un niño y una niña de Palma, y lo que más me gusta es la calidad de vida. Puedes hacer de todo" admite el capi del Palma.