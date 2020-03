La ampliación del aeropuerto de Palma sería contraria a la ley de Cambio Climático y el Acuerdo de París

El Govern ha elaborado dos informes contrarios al proyecto de ampliación del aeropuerto de Palma en los que denuncian que traería aparejado un aumento de las emisiones de efecto invernadero y consumo energético. Una situación que iría contra la ley de Cambio climático y Transición energética y contra los acuerdos de París firmados por el gobierno español

Son dos informes solicitados por Enaire y que no obstante son preceptivos pero no vinculantes. En los documentos se destaca como se obvia la ley de cambio climático y contraviene los acuerdos de París.

El proyecto original de reforma del aeropuerto traería aparejada un incremento entre el 17 y 20% de hidrocarburos, monóxido de carbono y azufre, un aumento preocupante en la salud de las personas, al que sumar una posible superación de los límites permitidos de emisión de dióxido de nitrógeno. Pero los informes también reflejan el olvido del impacto que suponen los pasajeros más allá del aeropuerto en cuanto a consumo energético.

Entre los datos de consumo energético se estimaría un incremento de la potencia de 12 megawatios, una subida que no obstante podría llegar a los 51 megawatios. Además, el aumento de consumo de combustible relacionado con el aumento de tráfico aéreo supondría un incremento del consumo total de energía de la isla de Mallorca del 7%

El vicepresidente Juan Pedro Yllanes confía en la reformulación de AENA o advierte que el Govern reclamará que el Ministerio de Transición ecológica pueda intervenir para adaptar que las obras de remodelación, que no de ampliación del aeropuerto ha matizado, se ajusten a la legislación. Según Yllanes si AENA no fuera sensible a lo que se le está trasladando desde la conselleria, habrá que pensar qué medidas deberíamos acordar sobre este tema.