La Policía Nacional contabiliza seis denuncias de profesionales sanitarios por "hechos delictivos" en Balears

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía y también interlocutor policial sanitario, Javier Galván, ha anunciado que en Baleares se ha contabilizado un total de seis denuncias de profesionales sanitarios "por hechos delictivos".

Según ha informado este martes en declaraciones a los medios de comunicación, previas a la presentación del balance de la labor para prevenir la agresión de profesionales de la salud, "las agresiones a personal sanitario en Baleares han bajado y se ejerce con seguridad y prevención adecuada". No obstante, esto "no quiere decir que no se produzcan incidentes si no que no son hechos delictivos".

En este sentido, ha recordado que "en 2019 se han contabilizado en Baleares seis denuncias por hechos delictivos y solo un 50% de las víctimas han sido agredidos físicamente". Además, ha dejado claro que "el perfil del agresor nada tiene que ver con el del turista". Pues, "el 90 o 95% de agresiones son cometidas por españoles".

Finalmente, ha anunciado que este miércoles la Policía impartirá diversos cursos de formación a profesionales sanitarios. En 2019, ha recordado, se celebraron 39 reuniones en las Islas con motivo de la prevención.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos de Baleares, Manuel García, ha pedido "tolerancia cero" ante las agresiones a sanitarios y ha lamentado que "aún hay muchas que no se ponen de manifiesto".

Al respecto, ha indicado que "el primer problema para hacer un balance de agresiones es que dependiendo de quién recoja los datos se encuentran cifras muy dispares".

Por eso, García ha recomendado que la agresión a un profesional de la sanidad sea considerado como "atentado contra el sistema de salud pública" y, ha añadido, "nunca se puede decir que está justificado".

Con todo, En Baleares, el Colegio Oficial de Médicos de las Islas tiene contabilizadas un total de 20 agresiones, "de las cuales 14 han sido denunciadas y otras cuatro no", ha explicado.