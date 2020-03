Elegidos los Mejores Navarras de 2020

El Consejo Regulador de la D.O. Navarra ha elegido los Mejores Vinos D.O. Navarra 2020. Son nueve vinos premiados en las distintas categorías tradicionales de elaboración en la denominación de origen: Mejor Vino Blanco, Mejor Vino Rosado, Mejor Vino Tinto Joven, Mejor Vino Tinto Roble, Mejor Vino Tinto Crianza, Mejor Vino Tinto Reserva, Mejor Vino Blanco Dulce, Mejor Vino Blanco con Barrica, Mejor Tinto con Barrica. Es el resultado de la cata a ciegas que se celebraba en la sede en Olite el pasado 27 de febrero con un jurado compuesto por una treintena de profesionales de diferentes perfiles expertos del sector vitivinícola que analizaron más de 150 muestras.

Los Mejores Vinos D.O. Navarra 2020 serán los embajadores de la Denominación de Origen Navarra en las acciones promocionales organizadas por el Consejo Regulador y que así lo requieran. Todos ellos ostentarán la medalla acreditativa del concurso durante el presente año. Con dichos vinos se mostrará el saber hacer de una de las principales regiones productoras del país en la que se elaboran blancos, rosados y tintos. La D.O. Navarra está compuesta por 85 bodegas y cerca de 2.000 viticultores que se esfuerzan por ofrecer la mejor expresión de su tierra en más de 120 términos divididos en cinco zonas: Tierra Estella, Valdizarbe, Baja Montaña, Ribera Alta y Ribera Baja. "Estamos elaborando los mejores vinos de la historia. En esta edición del concurso han resultado premiados nueve, pero podrían haber sido muchos otros más. Año tras año, los catadores lo tienen más complicado", afirma el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios.

En esta edición, los vinos saldrán a escena en la Escuela Navarra de Teatro de Pamplona que acogerá el acto de entrega de los Premios Mejores Vinos D.O. Navarra. En este evento se reconoce a las bodegas elaboradoras de los vinos galardonados y a sus productores. Se trata de la puesta de largo de estos vinos que serán presentados a los asistentes invitados. Está previsto que acudan numerosas autoridades del ámbito político y social de la Comunidad Foral y representantes de entidades, instituciones, y del sector vitivinícola navarro.