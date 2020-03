Los 300 de Narros

El capitán Iñaki Narros reconoce que no llevaba la cuenta de los partidos disputados pero sin duda no pudo celebrar mejor sus 300 partidos con Basket Navarra. El alero aportó el pasado domingo 29 puntos (25 de valoración) para la victoria en Arrosadia con 7 triples solidarios ante Villarobledo. "Me siento bien y a veces no soy consciente de la edad que tengo, aunque al final de los partidos comienza a doler todo" apunta un Narros que a sus 38 años acumula ya 11 temporadas en 3 etapas en el conjunto navarro. "Desde los 16 años que salí de casa son ya 21 como profesional, la mitad de mi vida deportiva en casa, con lo que el cuentakilómetros casi ha dado la vuelta".

Un Narros que asume la decepción por no estar en el grupo de arriba por un ascenso que van a seguir peleando. "Seguimos vivos, vamos a luchar hasta el final". La primera cita este mismo miércoles con la visita al líder Lleida con el que se juegan el primer puesto antes de recibir el domingo en Arrosadia al tercer clasificado Arcos de Albacete en una semana importante. "Quizá nos llega demasiado pronto pero estamos mentalizados de lo que nos jugamos, esta semana vamos a por el pleno para ver la clasificación desde lo más alto y depender ya de nosotros mismos".