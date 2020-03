La difícil tarea de la reinserción social en la cárcel de A Lama

El Centro Penitenciario de A Larma cuenta desde enero con el módulo de reinserción social "Nelson Mandela". Es el segundo centro penitenciario que ofrece este módulo en Galicia ya que lleva diez años en funcionamiento en la cárcel de Teixeiro, en A Coruña. Este programa, financiado por la Xunta de Galicia y que forma parte de la Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020, supone un proyecto de referencia en el Estado.

Actualmente, en A Lama hay 56 internos, todos hombres, que están adheridos a este proyecto. El objetivo es preparar a los reclusos para la vida fuera de prisión, dotándoles de habilidades sociales, formación y, en definitiva, enriquecimiento personal.

Ana Terlera, la subdirectora de Tratamiento de la cárcel de A Lama, hace hincapié en la necesidad de preparar a los reclusos para su regreso al contacto con la sociedad: "es un programa de preparación para la vida en libertad, por lo tanto, no solamente necesitamos formarles a nivel educativo y laboral sino que también debemos mejorar y reforzar aquellas competencias que van a ser necesarias para que puedan enfrentarse a la vida en sociedad, que hoy en día es muy exigente" añade Terlera que "debemos poner en marcha herramientas y estrategias para que aprendan a controlar sus emociones y tomar las decisiones adecuadas".

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que estuvo visitando este nuevo módulo de reinserción de A Lama, profundizó precisamente en el reto de darle a los reclusos una oportunidad después de cumplir su condena: "el gran reto que tenemos por delante es conseguir que las personas privadas de libertad salgan de la cárcel mejor de como entraron".

Víctor Manuel, uno de los internos que forma parte de este programa, reconoce que se trata de una "oportunidad que me está ayudando". Debe cumplir una condena de 9 años de prisión y "me queda más de lo que desearía, más o menos la mitad de la pena", señala. Se está formando como pintor, y no descarta ampliar sus conocimientos: "cuanto más formado esté cada uno, mejor para el día de mañana".



El módulo 13 de A Lama, donde se acaba de poner en marcha el proyecto "Nelson Mandela", espera ser un ejemplo a seguir para los demás módulos de este centro penitenciario, donde permanecen en prisión 1.050 hombres y 59 mujeres.